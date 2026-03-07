Slušaj vest

U glavnim trkama seniori i seniorke su trčali na šest kilometara, a u obe konkurencije viđena je dominacija takmičara iz Kenije.

Kod dama prva je do cilja stigla Kristina Mutai za 20:15 minuta. Njena sunarodnica Jesinta Kamau je kasnila 5 sekundi, dok je na trećem mestu završila Rut Mbata (20:42). Najbolje plasirana domaća takmičarka bila je Milica Tomašević, koja je osvojila četvrto mesto (21:06).

Rafael Karita iz Kenije bio je najbrži kod muškaraca. Istrčao je rezultat 17:17. Drugi je bio njegov sunarodnik Vaveru (17:30), a treći Hrvat Tomislav Novosel (17:33). Najbrži predstavnik Srbije bio je Aldin Ćatović na četvrtom mestu (17:39).

Umeja Bogućanin bila je najbrža u konkurenciji starijih juniorki na 4,5 kilometara. Štopericu je zaustavila na 16:52. Na podijumu su se našle i Maša Krizmanić (17:24) i Petra Vasilić (18:16).

Kabir Koca je bio najbrži na istoj deonici u muškoj konkurenciji u uzrastu starijih juniora sa rezultatom 14:12. Simeon Kljajić se okitio srebrom (14:47), a Filip Bojić bronzom.

U konkurenciji starijih pionira (dečaka do 16 godina) na stazi dugoj 1,5 kilometara pobedio je Mihailo Jakšić sa vremenom 4:50 minuta. Drugi je bio Alen Sejdović (4:56), a treći Vukašin Arsenijević (5:00).

Devojčice u istom uzrastu su trčale istu deonicu, a slavila je Saida Mušović. Do cilja je stigla za 5:25. Srebro je pripalo Dunji Vukajlović (5:29), a bronza Tari Jaćimović (5:40).

Održane su i izuzetno masovne trke vojske i policije na 1.500 metara u seniorskoj i juniorskoj konkurenciji.

Beli kros ima status Bronzanog Permit krosa Svetske atletike što znači da je ova trka ispunila stroge standarde organizacije i kvaliteta staze, a na osnovu ostvarenih rezultata omogućava osvajanje bodova za svetsku rang listu.

Ukupan nagradni fond za ovogodišnji 59. Beli kros iznosio je 4.000 evra.