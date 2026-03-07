"Velika je čast biti srpski takmičar koji četiri godine zaredom osvaja ovu titulu. Sezona koja je pred nama biće moja 23. uzastopna sezona bez pauze i moram da kažem da je to putovanje u kome i dalje uživam punim plućima. Prošla sezona donela je dosta izazova. Novi, mnogo savremeniji, brži i zahtevniji prototip bio je automobil o kome u početku nismo znali gotovo ništa. Već na prvoj trci imali smo manji peh na motoru koji nas je koštao bodova. Nakon toga usledile su dorade i poboljšanja, a kako je sezona odmicala automobil je radio sve bolje, dok sam ja u njemu postajao sve brži. Na kraju je sve to rezultiralo četvrtom uzastopnom titulom šampiona CEZ-a. Zahvalan sam svima koji me podržavaju i imaju razumevanja za ovo čime se bavim, jer bez njih sigurno danas ne bih bio ovde", izjavio je Brkić.