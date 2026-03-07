VELIKI USPEH SRPSKOG AUTOMOBILISTE: Urošu Brkiću u Opatiji uručena četvrta uzastopna titula šampiona Centralne Evrope
Na svečanoj ceremoniji održanoj večeras u Opatiji proglašeni su šampioni Centralnoevropske zone (CEZ) u automobilizmu za sezonu 2025. Ovom FIA događaju su prisustvovali takmičari, funkcioneri i predstavnici saveza gotovo svih članica CEZ-a.
Među nagrađenima se ponovo našao i srpski automobilista Uroš Brkić, koji je četvrtu godinu zaredom osvojio titulu šampiona u disciplini brdskih trka, u okviru grupe P3. Do nove titule Brkić je stigao za volanom svog novog prototipa Osella PA21/S.
Prototipovi predstavljaju najsofisticiraniji vid trkačke tehnike – najbrže, ali i najzahtevnije automobile za vožnju. Brkić je ujedno i jedini srpski vozač koji se ikada takmičio u ovoj kategoriji vozila.
Osella PA21/S je namenski konstruisan prototip za brdske trke, opremljen motorom zapremine 2000 kubika koji razvija 288 konjskih snaga, dok masa automobila iznosi svega 505 kilograma.
"Velika je čast biti srpski takmičar koji četiri godine zaredom osvaja ovu titulu. Sezona koja je pred nama biće moja 23. uzastopna sezona bez pauze i moram da kažem da je to putovanje u kome i dalje uživam punim plućima. Prošla sezona donela je dosta izazova. Novi, mnogo savremeniji, brži i zahtevniji prototip bio je automobil o kome u početku nismo znali gotovo ništa. Već na prvoj trci imali smo manji peh na motoru koji nas je koštao bodova. Nakon toga usledile su dorade i poboljšanja, a kako je sezona odmicala automobil je radio sve bolje, dok sam ja u njemu postajao sve brži. Na kraju je sve to rezultiralo četvrtom uzastopnom titulom šampiona CEZ-a. Zahvalan sam svima koji me podržavaju i imaju razumevanja za ovo čime se bavim, jer bez njih sigurno danas ne bih bio ovde", izjavio je Brkić.
U sezoni koja je pred nama Brkić će nastaviti takmičenje sa istim prototipom, koji je tokom zimske pauze značajno unapređen i na kojem su obavljene sve potrebne reparacije.