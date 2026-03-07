Nikola Topić je briljirao na utakmici, postigavši 28 poena i vodeći svoj tim do pobede. Pogledajte njegovu sjajnu partiju!
NIKOLA TOPIĆ NASTAVLJA DA DOMINIRA! Nova brutalna partija srpskog košarkaškog bisera! (VIDEO)
Srpski košarkaš Nikola Topić odigrao je sjajnu utakmicu, gde je upisao 28 poena.
Ovo je njegov najbolji učinak u razvojnoj ligi, gde nastupa za filijalu aktuelnog šampiona NBA lige, Oklahome siti tandera.
Oklahoma - Bruklin, Nikola Topić Foto: Screenshot
Topić je bio najefikasniji u svom timu, koji je slavio protiv ekipe Teksasa sa 123:117.
