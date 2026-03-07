Slušaj vest

Srpski košarkaš Nikola Topić odigrao je sjajnu utakmicu, gde je upisao 28 poena.

Ovo je njegov najbolji učinak u razvojnoj ligi, gde nastupa za filijalu aktuelnog šampiona NBA lige, Oklahome siti tandera.

Oklahoma - Bruklin, Nikola Topić Foto: Screenshot

Topić je bio najefikasniji u svom timu, koji je slavio protiv ekipe Teksasa sa 123:117.

