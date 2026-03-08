Slušaj vest

Vozač Mercedesa Džordž Rasel pobedio je danas u trci Formule 1 za Veliku nagradu Australije, kojom je počela nova, 77. sezona šampionata.

Rasel je na stazi "Albert Park" u Melburnu zabeležio šesti trijumf u karijeri, a na drugom mestu je završio njegov timski kolega Italijan Andrea Kimi Antoneli.

Na poslednje mesto pobedničkog postolja popeo se vozač Ferarija Šarl Lekler, dok je njegov timski kolega Luis Hamilton zauzeo četvrtu poziciju.

Peto mesto pripalo je braniocu titule vozaču Meklarena Landu Norisu, šesti je trku završio četvorostruki svetski šampion Maks Verstapen iz Red Bula, a sedmo mesto je zauzeo vozač Hasa Oliver Berman.

Bodove su osvojili još vozač Rejsing bulsa Arvid Lindblad, Gabrijel Bortoleto iz Audija i vozač Alpine Pjer Gasli.

Rasel je za pobedu osvojio 25 bodova, Antoneli na drugom mestu ima 18 bodova, a Lekler je treći sa 15 bodova.

Prvo odustajanje videli smo 40-ak minuta pre samog početka trke, pošto je prilikom prvog izlaska na stazu u zaštitnu ogradu udario vozač Meklarena Oskar Pjastri, koji je trebalo da startuje sa petog mesta.

Zbog problema sa Audijem trku nije počeo Niko Hulkenberg, koji je trebalo da krene iz pit lejna.

Nova sezona donosi i nova tehnička pravila, uključujući i prelazak sa DRS sistema za preticanje i uvođenje posebnog dugmeta koje omogućava vozačima dodatnu električnu snagu (320 kilometara na sat).

Ovo dugme vozači mogu da koriste samo u situacijama kada imaju zaostatak ispod jedne sekunde u odnosu na vozača ispred njih, a merenje vremena uglavnom počinje od poslednje krivine.

Iz prvog startnog reda trku su počeli vozači Mercedesa Rasel i Antoneli, sa trećeg mesta je startovao vozač Red Bula Isak Hadžar, četvrti je krenuo Lekler, dok je peto mesto ostalo prazno.

Šesto startno mesto zauzeo je aktuelni svetski prvak Lando Noris, a iza njega se našao Hamilton, dok je aktuelni viceprvak Verstapen posle loših kvalifikacija krenuo sa 20. mesta.

Većina vozača među vodećima odlučila se za start na srednje tvrdim gumama, dok je drugačiju taktiku odabrao Verstapen, koji je krenuo na tvrdim pneumaticima.

Odmah na startu Lekler je izveo uspešan napad i preuzeo prvo mesto od Rasela, a njegov timski kolega Hamilton se popeo na četvrto mesto.

U drugom krugu Hamilton je uspešno obišao Hadžara za treće mesto, a vozač Red Bula je pao na petu poziciju, pošto ga je obišao i debitant u Formuli 1 - Lindblad.

U istom krugu Rasel je prvi put uzvratio Lekleru, ali je Monačanin u trećem krugu ponovo došao do prve pozicije.

Antoneli je u petom krugu obišao Lindblada za peto mesto, dok smo za nova preticanja u borbi za prvo mesto sačekali osmi krug, kada je Rasel za trenutak preuzeo vodeću poziciju, ali je ubrzo Lekler uzvratio sa spoljne strane.

Odličan početak trke imao je Verstapen koji je već u osmom krugu ušao u prvih 10.

U 11. krugu zapalio se bolid Hadžara, a vozač Red Bula je morao da ga parkira pored staze. Direkcija trke uvela je virtuelno vozilo bezbednosti, što u 12. krugu za odlazak u boks koristi između ostalog Noris.

Krug kasnije na zamenu guma otišli su vozači Mercedesa, koji su tako iskoristili mogućnost da obave brže stajanje za razliku od vozača Ferarija koji su ostali na stazi.

U 15. krugu iz trke se povukao vozač Aston Martina Fernando Alonso, usled problema sa vibracijama Hondinog motora, ali se Španac zatim vratio sa velikim zaostatkom kako bi testirao bolid za naredne trke. Isto je kasnije uradio i njegov timski kolega Lens Strol.

U 18. krugu pored staze je bolid parkirao vozač Kadilaka Valteri Botas, što je dovelo do novog virtuelnog vozila bezbednosti.

Vozači Ferarija nisu imali vremena da odmah na početku 19. kruga odu u boks, a zamenu guma su tada obavili Verstapen i Lindblad.

U 20. krugu direkcija trke zabranila je odlaske u boks, pošto je Botasov bolid morao da bude sklonjen kroz pit lejn, a u narednom krugu ukinuto je virtuelno vozilo bezbednosti.

Krug kasnije Verstapen je uspešno izveo napad i preuzeo šesto mesto od Lindblada, a zatim je počeo da smanjuje zaostatak za Norisom.

U 25. krugu na zamenu guma otišao je do tada vodeći Lekler, koji se na stazu vratio na četvrto mesto iza Antonelija.

Na stazi je nešto duže ostao Hamilton, kojeg je u 28. krugu obišao Rasel, a sedmostruki svetski šampion se na odlazak u boks odlučio krug kasnije.

Hamilton se na stazu vratio na četvrto mesto iza timskog kolege.

U 34. krugu na trenutak je na snazi bilo virtuelno vozilo bezbednosti, nakon što je sa bolida vozača Kadilaka Serhija Peresa otpao jedan deo.

U međuvremenu Verstapen se približio Norisu na manje od jedne sekunde, da bi vozač Meklarena u 35. krugu otišao na novu zamenu guma, posle čega je Verstapen preuzeo peto mesto.

Britanski vozač se vratio na osmo mesto iza Bermana, a svog sunarodnika vozač Meklarena je obišao u 38. krugu.

Noris je ubrzo preuzeo šesto mesto od Lindblada, koji je potom pao na osmo mesto nakon što ga je obišao i Berman.

Džordž Rasel

Među vodećima nije bilo većih uzbuđenja, Rasel je imao preko šest sekundi prednosti u odnosu na Antonelija, dok je razlika između Antonelija i Leklera bila blizu 10 sekundi u korist Italijana.

U 42. krugu na drugu zamenu guma otišao je Verstapen, koji se vratio iza Norisa na šesto mesto.

Holanđanin je pokušavao da obiđe Norisa, ali u tome do kraja trke nije uspeo.

U završnici trke Hamilton je smanjivao zaostatak za Leklerom, ali je Monačanin odbranio treću poziciju.

Sledeće nedelje na programu je trka za Veliku nagradu Kine u Šangaju.

