Povodom jubilarnog 80. rođendana predsednika Amerike Donalda Trampa, 14. juna 2026. godine u dvorištu Bele Kuće prvi put u istoriji organizovaće se jedan sportski događaj - reč je o UFC priredbi.

Najavljivan je najspektakularniji MMA događaj u istoriji, spominjao se nastup Konora Mekgregora, Džona Džounsa i ostalih velikana promocije, a onda je usledila lista borbi, koja je prilično razočarala navijače.

Glavna borba biće okršaj za pojas lake kategorije između Gruzijca Ilije Topurije i Amerikanca Džastina Gejdžija.

Sudar pre njih je između Brazilca Aleksa Pereire i Kanađanina Sirila Gana i to će biti borba za prelazni šampionski pojas teške kategorije.

Ova dva meča su definitivno nešto veliko i spektakularno, ali ostatak je poprilično razočaravajući.

Događaj kompletiraju O'Mali i Zahabi, odnosno Rufi i Čendler, Nikas i Dokas i za kraj Lopez i Garsija.

