Bio je to sudar titana - dvojice nepobedivih boksera do tog trenutka. Muhamed Ali ušao je u dvoranu sa skorom 31-0, a Džo Frejzer sa 26-0.

Muhamed Ali je bio veća zvezda, jer je 12 godina ranije osvojio zlato na Olimpijskim igrama u Rimu, promenio ime i odrekao se "Kasijusa Kleja", objasnio celom svetu da "leti kao leptir i ubada kao pčela". Za sobom je imao istorijske pobede protiv neustrašivog Sonija Listona, sukob sa rukovodstvom države zbog Vijetnamskog rata, u koji je odbio da ide...

Sa druge strane Frejzer je bio 12. dete siromašne porodice, u kojoj je razvio čuven udarac levicom nakon što je tu ruku slomio u jurnjavi sa prasetom. Pošto nije mogao da se leči uz savete i brigu lekara, sam je radio na tome da ojača ruku i zacelio je tako da je postala gromovito oružje.

Stilom potpuno drugačiji, Ali je bio harizmatični brbljivac, plesač u ringu, savršene tehnike, dok je Frejzer bio dokaz da rad jede talenat, ulični borac, bez stila i garda nije štedeo ni sebe ni druge.

U areni od 36 kvadrata, okruženoj konopcima ovaj dvojac je te večeri prvi put ukrstio rukavice. Poput pravih gladijatora tukli su se svih 15 rundi, neumorno, ne mislići na to da li će živi izaći iz ringa, već samo na to da njegov protivnik padne prvi i ne ustane dok odbrojavanje od deset sekundi ne prođe.

Iako je Aliju ovo bio prvi meč nakon trogodišnje pauze, bolje je počeo meč, međutim Frejzer se brzo konsolidovao i dominirao većim delom dvoboja. Jednoglasnom odlukom, nakon 15 rundi, Frejzer je naneo prvi poraz Muhamed Aliju i na taj način stvorio rivalstvo o kojem se i dan danas priča.

Nakon ovog meča njih dvojica su bili akteri još dva istorijska meča koji su takođe postali antologijski. Ali je kasnije pobedio Frejzera 1974. i 1975. godine i potvrdio reputaciju najvećeg boksera svih vremena.

Bokserske rukavice koje je legendarni Muhamed Ali nosio u borbi protiv Džoa Frejzera 1971. godine prodate su na aukciji za 400.000 dolara 2014. godine.

U kakvom je Amerika bila transu svedoči i činjenica da je meč bio prenošen u bioskopima, za kartu koja je koštala pet dolara. Zato je i morao da bude ponedeljak, jer je te večeri emitovano najmanje filmova i bioskopi su imali najmanje posla.

Nažalost po obojicu, dugo su ostale upamćene i Alijeve uvrede prema Frejzeru iz 1971, kada je velikog suparnika nazivao "Čiča Tomom", aludirajući na to da je bio veoma blag prema "belim robovlasnicima".

Frejzer i Ali

Čak i kada je Ali ozbiljno oboleo, Frejzer je tu njegovu bolest nazvao "poetskom pravdom". Toliko ga je bolelo sve što je slušao o sebi tih dana.

I umro je 2011, a nije oprostio Aliju, koji mu je bio na sahrani i preminuo pet godina kasnije. Iako je ljutnja sa decenijama prolazila, njihov sukob je ostao. I umrli su bez pravog i iskrenog pomirenja.