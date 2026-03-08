Slušaj vest

On je u drugoj vožnji ostvario tek 27. rezultat od 29 takmičara koji su završili trku, ali je ipak uspeo da zadrži prednost.

Drugo mesto zauzeo je njegov sunarodnik Henrik Kristofersen sa 0,01 sekundi zaostatka.

Treći je bio brazilski skijaš Lukas Pinejro Brotena sa 0,04 sekunde zaostatka.

Austrijanac Mihael Mat bio je četvrti, Linus Štraser iz Nemačke bio je peti, a šesto mesto zauzeo je Francuz Kleman Noel.

Mekgrat je uvećao prednost u plasmanu slaloma u odnosu na Brotena na 41 bod, pred poslednju trku 24. marta u Hafjelu, na stazi na kojoj su zajedno skijali kao deca.

U generalnom plasmanu Svetskog kupa prvi je Švajcarac Marko Odermat sa 1.530 bodova, ispred Pinejro Brotena koji ima 958 bodova i Mekgrata sa 844 boda.

Odermat je vodeći i u spustu, superveleslalomu i veleslalomu.