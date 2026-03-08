Slušaj vest

Španski stručnjak i selektor reprezentacije Srbije, Raul Gonzales, postigao je dogovor sa RK Partizan i od leta će preuzeti crno-bele!

Partizan je trenutno na prvom mestu na tabeli Superlige Srbije sa učinkom od 17 pobeda i jednim porazom iz 18 odigranih kola i na dobrom je putu da odbrani titulu prvaka.

Raul Gonzales, selektor rukometaša Srbije

Raul Gonzales je izneo i prve utiske nakon što je zvanično potpisao za Partizan, gde je istakao da se u Beogradu oseća kao kod kuće.

- Uprava kluba mi je objasnila svoju ideju i veoma me je privukla mogućnost da istovremeno budem uz reprezentaciju i upoznam igrače, ligu i timove. Svi su bili srećni, jer je to veliki klub, koji raste i čije je ime referenca samo po sebi. Mislim da je to referenca kako na nivou fudbala, tako i na nivou košarke, i to čini da klub dobije drugu dimenziju.

Gonzales je istakao da očekuje da klub nastavi da raste i da će napraviti određenu korekciju tima i da će na leto biti još jači.

- Mislim da sve funkcioniše dobro, tim igra dobro, imaju dobre igrače i dobrog trenera. Ono što treba pokušati, nastaviti sa rastom. To se ne postiže u jednom danu, već iz godine u godinu, a sledeće godine ćemo pokušati da malo poboljšamo tim i uradimo važne stvari. Tim ima dobre igrače, postoji dobra osnova, ali postoje igrači oko kojih treba doneti odluke, neki će ostati, neki neće, ali to je kao i u svim klubovima. Ono što ćemo pokušati je da poboljšamo ekipu. Tim je celina, nije samo jedan igrač i na tome radimo. Mislim da je u sportu teško govoriti o dalekoj budućnosti. Pokušaćemo da prođemo što bolje u svim takmičenjima koja budemo igrali. Rano je govoriti o pojačanjima za sledeću sezonu. Verujem da čemo na kraju imati dobar i jak tim, kakav imaju i ove godine - zaključio je Raul Gonzales u razgovoru za klupsku televiziju.

