Evropsko prvenstvo u rvanju za mlađe seniore, uz učešće više od 450 takmičara iz 37 zemalja, održaće se od 9. do 15. marta u Zrenjaninu.

Selekcija Srbije uzrasta do 23 godine u slobodnom stilu imaće jednog takmičara, Andriju Ivanovića u kategoriji do 79 kilograma, saopštio je danas Rvački savez.

U grčko-rimskom stilu nastupiće osmorica domaćih rvača: Andrej Velisavljev (63 kilograma), Dejan Berkec (67 kilograma), Đorđe Hircl (72 kilograma), Zalan Pek (77 kilograma), Antal Vamoš (82 kilograma), Andrija Mihajlović (87 kilograma), Uroš Krstin (97 kilograma) i David Molnar (130 kilograma).

"Ceo pripremni period svi momci su obavili zaista dobro. Počevši od bazičnih priprema na Divčibarama, trening kampa u Poreču, ali i renking turnira. Mislim da je postignut optimalan nivo forme i videćemo za kakve domete na velikoj sceni će to biti dovoljno u ovom trenutku", rekao je trener reprezentacije Srbije grčko-rimskim stilom Vojislav Trajković.

On je dodao da su dvojica juniora Velisavljev i Pek dobili priliku zbog svog zalaganja i talenta.

"Ova nova generacija naših rvača polako sazreva, a svi oni će i naredne sezone moći da se takmiče za mlađe seniore, tako da se tek tada od njih očekuje najbolji rezultat. Uz povoljan žreb nadam se da bi dvojica, trojica naših reprezentativaca mogli da se uključe u borbu za medalje, ali ukoliko budu na svom maksimumu", naveo je Trajković.

Za Srbiju će nastupiti i pet takmičarki: Anđela Vasiljević (50 kilograma), Jana Petrović (57 kilograma), Jovana Radivojević (59 kilograma), Emilija Jakovljević (65 kilograma) i Maša Perović (72 kilograma).

Trener rvačica Dalibor Perović umereni je optimista.

"Devojke su potpuno spemne, jer su zaista veoma dobro trenirale poslednja dva, tri meseca. Prošli smo sve faze priprema na pravi način, od bazičnih, preko strunjače, a učestvovali smo i na dva, tri turnira koja su nam dala uvid u to gde smo u ovom trenutku. Nadam se da možemo da se upustimo u borbu za neku od medalja, iako će konkurencija biti vrlo žestoka, što bi za nas bio veliki uspeh", rekao je Perović.