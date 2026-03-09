Slušaj vest

Sve smo bliži bokserskom spektaklu u Boru na Balkan Boxing 7, koji se održava 28. marta, gde je veliku pažnju izazvalo to što će Miloš Janičić debitovati u profi ringu. Sada je poznato i ko će mu biti protivnik, u pitanju je gruzijski bokser Merab Činčarauli.

Dugo se spekulisalo ko bi mogao da bude rival Janičiću na debiju u profi boksu, pričalo se o MMA borcima i rivalima, Marku Bojkoviću i Stefanu Neguciću, u čitavu priču se uključio i Almir Memić, koji se "nudio" za borbu, ali je na kraju izbor pao na Gruzina.

Miloš Janičić
Foto: BSS

Merab Činčarauli (22) je do sada imao pet profesionalnih borbi i ima negativan rekord od četiri poraza (jednom je nokautiran) i jedne pobede. Poslednju borbu je imao pre samo dve nedelje, kada je u Katrineholmu u Švedskoj 21. februara poražen od švedskoj boksera albanskog porekla Ajeta Jusufija, koji je slavio tehničkim nokautom.

Miloš Janičić Foto: Printskrin/Instagram

Miloš Janičić je trenutno na Tajlandu, gde ima trening kamp i priprema se za borbu i boks debi u Boru 28. marta.

Podsetimo, već je poznato i da će se u glavnoj borbi večeri boriti jedan od najboljih srpskih boksera, Jovan Nikolić, kome će se suprotstaviti još jedan gruzijski bokser, iskusni Jago Kiziria.

