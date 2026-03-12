Slušaj vest

Rivalitet Bojkovića i Janičića je ovih dana ponovo i te kako aktuelan, a ljubitelji MMA se nadaju da će uskoro doći i do revanša.

Bojković je o potencijalnoj novoj borbi sa Janičićem pričao i kod Bake Praseta u prenosu uživo na platformi "Kick".

Popularni influenser je predložio Marku Bojkoviću da se borba udrži u okviru njegove organizacije na BFC 2 događaju i poručio da je spreman da ponudi dobre ugovore.

MMA borac je poručio da je malo verovatno da to može da se dogodi i otkrio da postoji ponuda na FNC večeri koja će biti održana 30. maja u Beogradu.

Miloš Janičić i Marko Bojković Foto: Printscreen/Youtube (Meridian TV), Printscreen, Twitter

Baku Praseta je zanimalo koliko novca je Bojković zaradio, ali je odgovor dobio tek kada je isključio mikrofone.

Ono što je čuo ga je šokiralo.

"Samo ću reći da je više od 50.000 evra", rekao je Baka Prase, kada je ponovo uključio mikrofon.

