Uživajte u Ligi šampiona! Proverite gde možete pratiti uživo utakmice Galatasaraja, Atalante, Atletiko Madrida i drugih ekipa.
NASTAVLJE SE LUDILO U LIGI ŠAMPIONA! Evo gde možete gledati uživo prenos utakmica!
Nastavlje se nokaut faza Lige šampiona, a u utorak nas čekaju četiri zanimljiva okršaja.
Sve prenose utakmica možete pratiti uživo na kanalima TV Arena sport.
Parovi osmine finala - utorak:
Galatasaraj - Liverpul 18.45
Atalanta - Bajern Minhen 21.00
Atletiko Madrid - Totenhem 21.00
Njukasl - Barselona 21.00
