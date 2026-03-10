Slušaj vest

Nastavlje se nokaut faza Lige šampiona, a u utorak nas čekaju četiri zanimljiva okršaja.

Detalji sa meča Galatasaraj - Bodo Glimt Foto: Ozan KOSE / AFP / Profimedia

Parovi osmine finala - utorak:

Galatasaraj - Liverpul 18.45

Atalanta - Bajern Minhen 21.00

Atletiko Madrid - Totenhem 21.00

Njukasl - Barselona 21.00

