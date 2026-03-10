Slušaj vest

Najboljih 16 srednjoškolskih ekipa iz cele Srbije od danas do 11. marta nadmetaće se za titulu prvaka Srbije u školskom futsalu. Takmičenje se održava u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi, gde će se igrati utakmice A grupe i završnica turnira, dok će mečevi B grupe biti odigrani u sportskoj sali Osnovne škole „Rastko Nemanjić – Sveti Sava“ u Novoj Pazovi.

Državno školsko prvenstvo predstavlja završnicu sistema školskih sportskih takmičenja u kojem učenici do finalnog nivoa dolaze kroz školska, opštinska, okružna i međuokružna takmičenja. Na republičkom nivou okuplja se najboljih osam ženskih i osam muških timova iz cele Srbije koje čini ukupno 160 omladinaca i omladinki iz 15 gradova Srbije.

Kao nacionalna organizacija školskog sporta, Savez za školski sport Srbije kontinuirano radi na razvoju sporta među decom i mladima, podstičući učenike da se bave fizičkom aktivnošću, razvijaju timski duh i usvajaju zdrave životne navike.

„Školski sport je temelj zdravog i aktivnog odrastanja. Kroz ovakva takmičenja učenici ne samo da pokazuju svoje sportske sposobnosti, već uče vrednosti timskog rada, poštovanja i fer-pleja. Drago nam je što u saradnji sa Fudbalskim savezom Srbije možemo mladima da pružimo priliku da se takmiče u vrhunskim uslovima i osete radost sporta. Slušajte svoje roditelje i nastavnike, učite i svoje slobodno vreme koristite da se bavite sportom“, rekao je Željko Tanasković, predsednik Saveza za školski sport Srbije.

Podrška Fudbalskog saveza Srbije, sektora za bazični fudbal u ovom takmičenju potvrđuje značaj zajedničkog rada na razvoju sporta među mladima. Održavanje prvenstva u Sportskom centru FSS omogućava učenicima da se takmiče u uslovima namenjenim vrhunskim sportistima i predstavlja snažnu motivaciju za nove generacije mladih fudbalera i sportista.

Posebnu potvrdu kvalitetu takmičenja daje konstantno prisustvo stručnih štabova nacionalnih futsal selekcija Srbije, dok je na otvaranju prisustvovala Sandra Sremčević, potpredsednica Fudbalskog saveza Srbije, kao i direktor futsal i ženskih nacionalnih selekcija FSS, Bojan Pavićević, koji je zajedno sa predsednikom Školskog saveza Srbije, Željkom Tanaskovićem, otvorio takmičenje.

“Dobro došli u Sportski centar Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi. Ovo su uslovi kakve zaslužujete i nadam se da će vam oni biti dodatna motivacija da na terenu pokažete svoje znanje, trud i ljubav prema sportu. Želim pre svega da predstavim kolege selektore futsal A selekcija Srbije, i u ženskoj i u muškoj konkurenciji, koji će tokom takmičenja pratiti nastupe mladih igračica i igrača. Ovakva takmičenja su važna prilika da se prepoznaju novi talenti i da mladi sportisti pokažu svoj potencijal“, poručio je Bojan Pavićević, direktor futsal i ženskih nacionalnih selekcija FSS.

Posebnu simboliku ovogodišnjem prvenstvu daje i činjenica da će tokom takmičenja po prvi put biti predstavljen novi vizuelni identitet školskog sporta u Srbiji, nastao iz ideja učenika.

