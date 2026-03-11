Slušaj vest

Šef tima Formule 1 Mercedes Toto Volf izjavio je da se njegova ekipa "vratila u vrh" nakon dvostruke pobede na otvaranju sezone u Australiji, ali je upozorio da će morati da vodi veliku borbu sa Ferarijem, preneo je danas Skaj Sport.

Mercedes je potvrdio ulogu favorita posle velikih promena u pravilima, pošto je Džordž Rasel trijumfovao u Melburnu, dok je drugo mesto osvojio njegov timski kolega Kimi Antoneli.

Rezultat dolazi posle teškog perioda za Mercedes u prethodnoj eri pravila, tokom kojeg je tim četiri godine bio bez titule u konkurenciji konstruktora, nakon što je prethodno osvojio čak osam uzastopnih šampionata.

"Najvažnije je to što se u timu trenutno oseća veliko zadovoljstvo. Imali smo neverovatan niz sa osam titula, a zatim i veoma teške godine", rekao je Volf.

On je dodao da je povratak na vrh posebno značajan nakon perioda slabijih rezultata.

"I dalje smo pobeđivali u nekim trkama i završavali kao drugi u šampionatu, ali ovakav ubedljiv rezultat, kada imate osećaj da je pred vama sezona u kojoj možete da se borite za titulu, nismo imali već dugo. Zato smo još zahvalniji što smo uspeli da se vratimo", rekao je Volf.

Iako je Mercedes u kvalifikacijama imao dominantan prvi startni red, vozač Ferarija Šarl Lekler preuzeo je vođstvo na startu i držao ga u ranoj fazi trke.

Preokret je usledio nakon izlaska virtuelnog bezbednosnog vozila kada je bolid ekipe Red Bul, kojim je upravljao Isak Hadžar, stao na stazi. Mercedes je tada pozvao Rasela i Antonelija u boks, dok Ferari nije reagovao, što je omogućilo Mercedesu da preuzme kontrolu nad trkom.

Šef Ferarija Fred Vaser izjavio je posle trke da odluka o kasnijem odlasku u boks nije presudila, ocenivši da bi Mercedes i bez toga verovatno došao do dvostruke pobede.

U završnici trke vozači Ferarija, među kojima je bio i sedmostruki svetski šampion Luis Hamilton, nisu uspeli da ugroze vodeći dvojac i završili su na trećem i četvrtom mestu.

"Pre trke su mnogi govorili da ćemo lako pobeći svima. Međutim, to se nije dogodilo. Znali smo da je Ferari jak na startu i upravo se to desilo", rekao je Volf.

"U jednom trenutku vodila se prava borba između Šarla i Džordža, a kasnije se priključio i Kimi. Sada je jasno da nas čeka ozbiljna borba sa Ferarijem", dodao je on.

Naredna trka u šampionatu vozi se za Veliku nagradu Kine na stazi u Šangaju.

