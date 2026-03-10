Slušaj vest

Jovan Nikolić je zbog povrede leđa bio prinuđen da odustane od nastupa, a umesto njega u ring će 28. marta protiv gruzijskog boksera Iaga Kizirije ući Almir Memić.

Ispostavilo se posle pregleda da je Jovanu Nikoliću napukao pršljen i nastup je bio nemoguć.

Foto: BSS

Ipak, ljubitelji boksa će biti oduševljeni zamenom, jer će u Boru umesto njega gledati Almira Memića, “srpskog Tajsona”, šampiona srednje kategorije, čiji će dolazak dodatno uzburkati strasti.

Podsetimo, u Boru će svoj debitantski nastup imati MMA borac Miloš Janičić, sa kojim je Almir Memić poslednjih dana imao ozbiljne prozivke, Memič je izazvao Janičića na boks meč i, između ostalog, poručio da će ga "prebiti za sitne pare", tako da ljubitelji boksa s nestrpljenjem čekaju 28. mart i njihov susret.

Karte za Balkan Boxing 7 su puštene u prodaju i mogu se nabaviti putem Tickets.rs platforme. Ulaznica za tribine je 1.000 dinara, a za parter 3.000 dinara.

