Reprezentacija Srbije prvi meč protiv selekcije Litvanije igra 19. marta u Niš, dok je revanš zakazan tri dana kasnije u Litvaniji.

Gonzales je pred novo okupljanje istakao da reprezentaciju očekuju izuzetno važni mečevi.

"Pred nama su najvažnije utakmice i za nas su to praktično finala, jer znamo koliko je važno da izborimo plasman na Svetsko prvenstvo. Posle Litvanije očekuju nas još teži rivali, ali idemo korak po korak. Tražiću od igrača da budu maksimalno koncentrisani i borbeni tokom cele utakmice. Ne sme biti opuštanja", rekao je Gonzales.

Selektor je naveo da se u tim vraća Miloš Kos, koji se oporavio od povrede.

"Njegov značaj za ekipu je veliki i nadam se da će biti spreman da nam pomogne. Luka Rogan igra dobro u Nemačkoj i dobiće priliku da se pokaže, jer verujem da može mnogo da doprinese ekipi", rekao je Gonzales.

On je dodao da se u ekipu vraća i Nikola Zečević, koji se oporavio od povrede i može da donese stabilnost u odbrani i tranziciji.