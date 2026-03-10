Slušaj vest

Administrativni bord Evropske odbojkaške konfederacije (CEV) odlučio je da domaćin jedne od grupa na Evropskom prvenstvu 2028. godine za odbojkaše bude Crna Gora, preneo je danas Odbojkaški savez Srbije.

Biće to prvi put da Crna Gora organizuje seniorsko evropsko prvenstvo u muškoj konkurenciji, što predstavlja istorijski događaj za tamošnju odbojku.

Utakmice jedne od grupa igraće se u dvorani Morača u Podgorica.

Tačan termin održavanja prvenstva biće naknadno saopšten, ali je već poznato da će se kontinentalni šampionat igrati ubrzo nakon Olimpijskih igara u Los Anđelesu, koje su zakazane od 14. do 30. jula 2028. godine.