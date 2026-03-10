TEŽAK POTRES MOZGA I KOLAPS PLUĆA: Švedski paraolimpijac Lindstrom zadržan u bolnici nakon jezivog pada
Kako je saopštio Švedski paraolimpijski komitet, Lindstrom će ostati pod lekarskim nadzorom pošto je zadobio težak potres mozga i lakši kolaps pluća. Komitet je na društvenim mrežama objavio fotografiju skijaša iz bolnice, na kojoj je nasmejan u društvu roditelja.
Jedna od glavnih švedskih uzdanica za medalju doživeo je pad tokom skoka u trci superveleslaloma u kategoriji stojećih takmičara. Lindstrom je u vazduhu izgubio ravnotežu, zarotirao se u stranu i potom snažno pao na stazu.
Trka je nakon nesreće bila prekinuta nekoliko minuta dok je medicinski tim pružao pomoć na mestu incidenta.
Skijaš je potom iznet sa staze na nosilima i odmah prevezen u bolnicu.
Lindstrom (25) je dva dana ranije zauzeo četvrto mesto u spustu u istoj kategoriji.
(Beta)