Kako je saopštio Švedski paraolimpijski komitet, Lindstrom će ostati pod lekarskim nadzorom pošto je zadobio težak potres mozga i lakši kolaps pluća. Komitet je na društvenim mrežama objavio fotografiju skijaša iz bolnice, na kojoj je nasmejan u društvu roditelja.

Jedna od glavnih švedskih uzdanica za medalju doživeo je pad tokom skoka u trci superveleslaloma u kategoriji stojećih takmičara. Lindstrom je u vazduhu izgubio ravnotežu, zarotirao se u stranu i potom snažno pao na stazu.

Trka je nakon nesreće bila prekinuta nekoliko minuta dok je medicinski tim pružao pomoć na mestu incidenta.

Skijaš je potom iznet sa staze na nosilima i odmah prevezen u bolnicu.

Lindstrom (25) je dva dana ranije zauzeo četvrto mesto u spustu u istoj kategoriji.

(Beta)

