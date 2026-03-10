Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca pobedili su na gostujućem terenu u Beogradu Crvenu zvezdu 15:6 (4:1, 3:3, 4:0, 4:2), u utakmici 13. kola Regionalne lige.
REGIONALNA LIGA: Vaterpolisti Radničkog slavili u Beogradu - Crvena zvezda bez šansi na domaćem terenu
Najefikasniji u ekipi Radničkog bili su Petar Jakšić i Valiko Dadvani sa po tri gola.
U ekipi Crvene zvezde najefikasniji su bili Aleksandar Radanović i Marko Radović sa po dva pogotka.
Radnički je prvi na tabeli Regionalne lige sa 34 bodova, dok je Crvena zvezda šesta sa devet bodova.
Radnički će u poslednjem, 14. kolu ligaškog dela takmičenja u subotu, 14. marta, u Kragujevcu dočekati Partizan, dok će Crvena zvezda dan ranije igrati na gostujućem terenu protiv Jadrana iz Herceg Novog.
(Beta)
