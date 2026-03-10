Slušaj vest

Slovenački ski-skakač Domen Prevc jedan je od najdominantnijih sportista u svom sportu.

Slovenac je nedavno u Lahtiju osigurao Veliki kristalni globus u Svetskom kupu čak šest takmičenja pre kraja.

Prevc je do sada sakupio 1894 boda, čak 741 više od Japanca Rjojia Kobajašija, što je i matematički nedostižno.

Domen Prevc

U samo godinu dana Prevc je postao:

- svetski šampion u ski-skokovima

- osvajač Malog kristalnog globus u ski-letovima

- svetski rekorder (254.5 m)

- osvajač Novogodišnje turneje

- olimpijski šampion u ski-skokovima

- osvajač Velikog kristalnog globusa u Svetskom kupu

Ali, umesto da uživa u velikom uspehu, Slovenac se suočava sa žestokim optužbama za prevaru.

Iz Poljske stižu optužbe da je Prevc veliki prevarant, a te priče su pojačane nakon što je Slovenac diskvalifikovan prvog dana takmičenja u Lahtiju, pošto su mu skije bile duže za jedan centimetar.

Poljaci su uvereni da je Prevc varao i na prethodnim takmičenjima u sezoni.

"Naravno, uspesi najmlađeg od braće Prevc su u senci tamnih oblaka. U senci diskvalifikacije u petak, takođe u senci krpljenja rukava potkošulje, a takođe i u senci najozbiljnijih optužbi o kojima se mnogo raspravlja. Svi mogu da vide da je Slovencu dres prevelik. Nešto jednostavno ne izgleda kako treba. Ipak, teško ga je optužiti za varanje, budući da je toliko puta proveravan, a nije diskvalifikovan. Očigledno je pronašao rupu u pravilima i iskorištava je."

Poljaci su očigledno nešto ljuti na Domena pa su još oštrijim tonom završili.

"Sumnje postoje, Domen Prevc je prevarant? Matijas Hafele postao je odlučan da uhvati Domena, a rezultat te želje bilo je otkriće o 100 grama koje je Prevc izgubio."