Juta Lerdam ljudi Džejka Pola nakon što je dobila skupoceni automobil

Džejk Pol, američki jutjuber i bokser u pokušaju, obradovao je svoju devojku Jutu Lerdam, po završetku Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Kortini.

Seksepilna Holanđanka Juta Lerdam je na ZOI osvojila dve medalje, zlatnu na 1.000 metara i srebrnu na 500 metara u brzom klizanju.

Džejk Pol je iznenadio svoju devojku Jutu Lerdam skupocenim poklonom Foto: Printskrin/Instagram

Kad se voli, nije skupo

Po povratku u Ameriku, Džejk Pol je odlučio da svoju dragu obraduje specijalnim poklonom. Ni manje, ni više, nego skupocenim automobilom Brabus Dži klase, vrednim 600.000 dolara. Da, upravo je tu sumu iskeširao Pol za lepu Jutu.

Sam automobil posebno je dizajniran, sa skupocenom opremom, a i izbor boja bio je vezan za Zimske olimpijske igre. Naime, Džejk Pol je insistirao da automobil bude mešavina zlatne i srebrne boje, odnosno medalja koje je Juta Lerdam osvojila u Milanu i Kortini.

1/10 Vidi galeriju Juta Lerdam automobil Foto: Printskrin/Instagram

Skaču kao zečići

Amerikanac je prvo izveo svoju dragu iz kuće, stao iza nje i poklopio joj oči rukama. Kada joj je pokazao skupoceni poklon koji je na sebi imao crvenu mašnicu, Juta je od sreće počela da poskakuje uz vrisku. Pratio ju je i Pol, koji je takođe skakutao.

Na kraju, Juta je ušla u automobil i isprobala komande i upravljač. Posle svega, Džejk ju je snimao kako sa osmehom "od uva do uva" vozi skupoceni Brabus ulicama San Huana u Portoriku.

Uživaju u Portoriku

Naime, Džejk Pol unazad nekoliko godina živi u Portoriku kako bi izbegao plaćanje poreza na luksuz. Njegovo imanje se prostire na 6.000 hektara, a bogatstvo kojim raspolaže procenjuje se između 80 i 100 miliona dolara.

Džejk Pol i Juta Lerdam žive u vili Dorado koju je jutjuber kupio 2023. godine za 15,75 miliona dolara, ali je u njeno renoviranje uložio još pet miliona. Površina vile iznosi 1.100 kvadrata. Prethodni vlasnik ove hacijende bio je čuveni bejzbol igrač Jadijer Molina. Vila ima osam spavaćih soba i oko 10 kupatila, bazenski kompleks i luksuznu terasu, đakuzi za oko 40 ljudi, saunu, muzički i podkast studio, garaža za deset automobila, gostinsku kuću i prostor za zabavu.

1/8 Vidi galeriju Juta Lerdam Foto: Printskrin/Instagram

U kolekciji čak 11 automobila

Glavni izvori prihoda za Amerikanca su profesionalni boks, gde mu mečevi često donose desetine miliona po borbi, jutjub i društvene mreže, gde ima na desetine miliona pratilaca, sponzorstva i brendovi kao i sportske promocije i investicije.

Džejk Pol ima pravu kolekciju automobila u svom vlasništvu, lak 11 - Ferari SF90 Spajder (600.000 dolara), Ferari 296 GTB (420.000), Ferari Purosang (350.000), Lamborgini Huriken Performante (330.000), Rols-Rojs Fantom (450.000), Mercedes-Majbah S680 (400.000), Rols-Rojs Kulinan (400.000), Tesla Model X (100.000), Ford Fokus RS (50.000), Ram 1500 TRX (160.000), Tojota Takoma (80.000).