Srpski reprezentativci Adriana Vilagoš u bacanju koplja i Jovan Stranić u bacanju kladiva nastupiće ovog vikenda, 14. i 15. marta, na Kupu Evrope u bacanjima, u Nikoziji, na Kipru, preneo je danas Srpski atletski savez.

Za Vilagoš ovo je prvi nastup u sezoni, a mlada atletičarka ističe da dolazi sa željom da sezonu otvori dobrim rezultatom.

"Volela bih da otvorim sezonu rezultatom preko 63 metra. Iako je početak sezone, osećam se dosta dobro. Nedavno sam tek počela da bacam maksimalne hice i na tome nastavljamo da radimo", rekla je Vilagoš.

Adriana Vilagoš

Tokom pripremnog perioda radila je na unapređenju fizičke spreme i tehnike bacanja koplja.

"I na Kipru i u Dohi sam radila na opštoj i specifičnoj fizičkoj pripremi, kao i na tehnici bacanja koplja", dodala je ona.

Vilagoš ističe da joj je važno da sezonu započne stabilnim rezultatom koji će biti dobra osnova za nastavak godine.

"Ovo mi je prvo takmičenje i volela bih da započnem sezonu solidnim rezultatom na kojem možemo da gradimo u nastavku sezone", rekla je Vilagoš.

Kada su u pitanju planovi za 2026. godinu, fokus je već jasno postavljen.

"Moj glavni cilj je Evropsko prvenstvo u Birminghemu, a osim toga volela bih da ostvarim dobre rezultate i na zlatnim mitinzima, Dijamantska liga i na Ultimet šampionatu u Budimpešti", zaključila je Vilagoš.

Pored nje, Srbiju će na Kupu Evrope u bacanjima predstavljati i Jovan Stranić u disciplini bacanje kladiva.

Beta