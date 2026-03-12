Slušaj vest

Austrijski ski skakač Jan Herl završio je sezonu zbog dugotrajnih problema sa leđima, objavio je danas 27-godišnji sportista na društvenim mrežama.

Herl će zbog zdravstvenih tegoba propustiti završne stanice Svetskog kupa u Oslu i Vikersundu ovog vikenda, kao i finale sezone na Planici krajem marta.

"Problemi sa leđima me muče već duže vreme, zato se sada fokusiram na terapije i dugoročno rešavanje zdravstvenog stanja", naveo je Herl.

Austrijanac je ove zime osvojio zlatnu medalju na supertimskom takmičenju na Zimskim olimpijskim igrama Milano-Kortina zajedno sa Štefanom Embaherom. Na novogodišnjoj turneji zauzeo je drugo mesto iza Slovenca Domena Prevca.

Zbog problema sa leđima Herl je već krajem februara propustio i takmičenje Svetskog kupa u ski-letovima na Kulmu. U ukupnom poretku Svetskog kupa trenutno je treći najbolje plasirani Austrijanac iza Danijela Čofeniga i Embahera.

Beta

