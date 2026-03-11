Slušaj vest

Svečanost pod nazivom "Slava Zvezdinog ringa“ održana je u Medija centru FK Crvena zvezda,

Sve je bilo posvećeno bogatoj istoriji i šampionskoj tradiciji Bokserskog kluba Crvena zvezda, koji je osnovan 11. marta 1952. godine.

Svečanost pod nazivom Slava Zvezdinog ringa Foto: www.sd-crvenazvezda.net

Govor Zvezdana Terzića

Ovaj događaj okupio je brojne legende kluba, prijatelje, partnere i ljubitelje boksa, kako bi se podsetili velikih uspeha crveno-belih boksera i odali priznanje onima koji su stvarali slavu Zvezdinog ringa.

Prisutnima se na početku obratio Zvezdan Terzić, predsednik Upravnog odbora Sportskog društva Crvena zvezda.

– Poštovani prijatelji, dragi zvezdaši, uvaženi gosti. Zadovoljstvo mi je da vas sve pozdravim i poželim dobrodošlicu na stadion Crvene zvezde. Danas, kada obeležavamo godišnjicu Bokserskog kluba Crvena zvezda, osnovanog 11. marta 1952. godine i kada slavimo „Slavu Zvezdinog ringa“, nemoguće je ne setiti se nekih davnih vremena i prvih uspomena na boks koje svi nosimo iz nase mladosti. Kao dečak, sa velikim uzbuđenjem sam gledao prenose bokserskih mečeva nedeljom pre podne na televiziji, a posebno su u sećanju ostale slike prepunih tribina na Tašmajdanu, atmosfere kakva se retko gde mogla doživeti i borbi koje su nosile duh pravog sporta i viteštva. Na tom ringu stasavale su legende našeg kluba i našeg boksa – imena koja su ostavila neizbrisiv trag u istoriji Crvene zvezde, kao što su Jovan Džakula, Bogoljub Kahriman, Branislav Mirković, Jordan Obradović i mnogi drugi šampioni. Posebno me raduje što su neki od njih i danas sa nama, što su i dalje deo našeg kluba, što svojim iskustvom, znanjem i prisustvom čuvaju duh Zvezdinog boksa i s pravom će danas primiti priznanje „Legenda Zvezdinog ringa“ - rekao je Zvezdan Terzić i nastavio:

Svečanost pod nazivom Slava Zvezdinog ringa Foto: www.sd-crvenazvezda.net

- Zato ova svečanost nije samo prilika da se setimo slavne prošlosti, već i da sa ponosom govorimo o sadašnjosti i budućnosti. Velika mi je čast što mogu da kažem da sam svedok vremena u kojem Bokserski klub Crvena zvezda na čelu sa svojim predsednikom Vladanom Miketićem, ponovo vraća svoj stari sjaj. Danas je Crvena zvezda šampion Evrope, ime našeg kluba ponovo se sa ponosom izgovara širom kontinenta, a naš ring ponovo postaje mesto na kome se stvaraju novi šampioni. Još više raduje činjenica da se mladi u velikom broju vraćaju boksu i našem klubu. U sali za trening ponovo se oseća onaj pravi, iskreni entuzijazam – mladi sportisti dolaze sa osmehom, sa željom da uče, napreduju i brane boje Crvene zvezde. Naša omladinska škola danas je ponovo najbolja u Srbiji, što je najbolja garancija da budućnost Zvezdinog ringa tek dolazi. Zato verujem da su pred Bokserskim klubom Crvena zvezda nove velike pobede, novi šampioni i nove stranice slavne istorije. A mi smo tu da tu tradiciju čuvamo, negujemo i prenosimo na generacije koje dolaze. Živeli!

Rođendan Bokserskom klubu Crvena zvezda čestitao je Nenad Borovčanin, predsednik Bokserskog saveza Srbije.

– Bokserski klub Crvena zvezda nije samo škola boksa, škola šampiona, to je i škola viteštva, škola karaktera, gde svako dete koje prođe kroz boksersku salu Crvene zvezde siguran sam iz nje izađe karakterno jači, sa kodeksom časti, poštenja, hrabrosti i patriotizma koje nosi u sebi. Tako i dolikuje jer je na čelu kluba naš prijatelj Vladan Miketić, kao što je i na čelu Sportskog društva Crvena zvezda Zvezdan Terzić, dva čoveka koji su vitezovi današnjeg vremena, ali i sporta. Biti bokser Crvene zvezde znači biti i vitez i prenositi one vrednosti kojih je sve manje danas i zbog toga Bokserski klub Crvena zvezda i njena škola boksa imaju još veću težinu - kazao je Borovčanin i dodao:

1/8 Vidi galeriju SD Crvena zvezda BK Crvena zvezda Foto: www.sd-crvenazvezda.net

Govori Borovčanina i Miketića

- Svi ovi trofeji jesu posledica rada, odricanja, krvi i znoja koji se proliju u bokserskoj sali Crvene zvezde, a ja verujem da će Crvena zvezda ponoviti svoje rezultate i da će ostvarivati još bolje rezultate sa kojima će podizati lestvicu i davati domaći zadatak ostalim klubovima u Srbiji. Duboko sam uveren da će iz ove sale doći i jedna olimpijska medalja koja nedostaje u vitrinama savremenog srpskog boksa, a svima vama, naročito trenerima i bokserima, upravi kluba, prijateljima i veteranima želim srećan rođendan, srećnu godišnjicu i naravno puno zdravlja i uspeha i u životu i u ringu.

Legendarne boksere Crvene zvezde, trenere, takmičare, prijatelje kluba i goste u ime kluba pozdravio je predsednik Vladan Miketić.

– Velika mi je čast što mogu u ime uprave kluba da vas sve pozdravim. Velika nam je čast i što su velikani srpskog boksa, Zvezdine legende danas sa nama, kojima dugujemo mnogo i koji su na najlepši mogući način predstavljali naš klub, nosili Zvezdin grb na grudima i u ringu i van njega. Oni su i danas primer, motivacija i inspiracija našim mladim bokserima i mnogo im dugujemo. Takođe, želim lično da se zahvalim mojoj sali, tako mi to kažemo, našim trenerima i takmičarima, i svim ljudima koji stoje iza kluba koji su godinama sa nama i pomažu nas. O ciljevima neću mnogo pričati, ciljevi su da uvek budemo prvi, da budemo najbolji i da osvajamo zlatne medalje. Na to nas Zvezdin grb obavezuje i to će tako uvek biti. Hvala vam što ste došli danas, što pratite rad našeg kluba, što ste došli da proslavite rođendan sa nama. Živeli – rekao je Miketić.

Vladan Miketić na svečanosti Slava Zvezdinog ringa Foto: www.sd-crvenazvezda.net

Priznanja i nagrade bokserima

Tokom svečanosti uručene su i specijalne plakete „Slava Zvezdinog ringa“ prijateljima i partnerima kluba – Sretenu Jabučaninu, Branislavu Gruboru, dr Dragoljubu Simiću i Branku Rukavini, kao i Draganu Markoviću, predsedniku Izvršnog odbora Triglav osiguranja Beograd.

Poseban deo programa bio je posvećen uručenju priznanja „Legenda Zvezdinog ringa“ istaknutim bokserima koji su svojim rezultatima i šampionskim duhom ostavili neizbrisiv trag u istoriji kluba. Među dobitnicima priznanja našli su se Nataša Ćirić, Jelena Janićijević, Bojana Ranić, Milica Tomić, Zoran Manojlović, Jovan Džakula, Jordan Obradović, Živorad Jelesijević, Rajko Đajić, Radosav Simić, Milan Milovac, Radovan Radovanović, Dragoslav Šoškić, Mihajlo Plamenac, Miodrag Radić, Zoran Lazarević, Slavoljub Đorđević i Marko Nikolić, a priznanja su im uručili Aleksandar Nikolić, generalni direktor i Jovan Ristanović, generalni sekretar Bokserskog kluba Crvena zvezda.

U ime svih nagrađenih prisutnima se obratio Jordan Obradović, jedan od istaknutih boksera koji su obeležili istoriju kluba. Svečanost „Slava Zvezdinog ringa“ još jednom je podsetila na bogatu tradiciju Bokserskog kluba Crvena zvezda i ljude koji su svojim borbama i pobedama ispisali najslavnije stranice istorije crveno-belog boksa.