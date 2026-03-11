Ogroman skandal potresa srpski vaterpolo.
REGIONALNA LIGA
NEZAPAMĆEN SKANDAL DRMA SRPSKI VATERPOLO: Novi Beograd nije došao u Šabac, istupa iz lige!
Slušaj vest
Novi Beograd nije uzalud pretio, već je stvarno odlučio da se ne pojavi u Šapcu u meču 13. kola Regionalne lige.
VK Novi Beograd Foto: VK Novi Beograd, Vedran Galijas / imago sportfotodienst / Profimedia
Vidi galeriju
Ovom odlukom je zakoračio ka istupanju iz takmičenja...
Saopštenje na saopštenje, iz Novog Beograda, takmičenja koje je "savetovalo" tom klubu da istupi, sada je dobilo novi oblik.
Uskoro opširnije...
Reaguj
Komentariši