Novi Beograd nije uzalud pretio, već je stvarno odlučio da se ne pojavi u Šapcu u meču 13. kola Regionalne lige.

VK Novi Beograd Foto: VK Novi Beograd, Vedran Galijas / imago sportfotodienst / Profimedia

Ovom odlukom je zakoračio ka istupanju iz takmičenja...

Saopštenje na saopštenje, iz Novog Beograda, takmičenja koje je "savetovalo" tom klubu da istupi, sada je dobilo novi oblik.

Uskoro opširnije...

