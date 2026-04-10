Nekadašnja hokejašica Mikajla Demajter ne prestaje da privlači pažnju provokativnim fotografijama na društvenim mrežama.

Plavokosa i bujna Kanađanka iz OntarijaMikajla Demajter skoro svakog dana obraduje svoje pratioce.

Fanovi uživaju

Pre samo nekoliko dana Mikajla Demajter pokazala je svoje obline u uskoj beloj haljini i crvenim štiklama. Fanovi su je zatrpali komentarima poput "gorgeous angel". Ta njena objava dobila je ogromnu pažnju, a kako i ne bi, kada je na društvenim mrežama prati više od 3,1 miliona ljudi.

Mnogi mediji su lepu Kanađanku nazvali najseksepilnijom hokejašicom na svetu. Pre oko nedelju dana Mikajla je objavila novi set fotografija u niskom topu i kratkim šorcevima uz šaljiv opis:

- Obično zaustavljam pakove, danas samo zaustavljam saobraćaj.

Provokacija skoro svaki dan

Prošle nedelje Mikajla je ponov zaintrigirala svoje obožavaoce tako što je plasirala provokativne fotografije u bikiniju sa bazena.

U opisu je napisala:

- Čak ni na odmoru ne uzimam pauzu od okretanja glava.

Prati je 3 miliona ljudi

Kao što smo naveli instagram profil Mikajle Demajter sada ima više od 3.000.000 pratilaca, a skoro svaka nova fotografija dobije desetine hiljada lajkova i mnogo komentara. Mediji redovno prenose njene objave, što iz dana u dana jača njenu popularnost.

Da podsetimo, Mikajla Demajter prestala je da igra hokej u svojoj 19 godini, iako su joj predviđali dobru karijeru, pošto je mnogo obećavala na mestu golmana. Razlog je bila ozbiljna povreda kolena. Igrala je u kanadskom timu Bluvoter Houks. Međutim, plavokosa lepotica nije očajavala, svesna svojih prirodnih atributa odlučila je da gradi karijeru modela i influensera na društvenim mrežama.

Zarađuje ozbiljan novac

Mikajla Demajte danas odlično zarađuje. Njen profit nije tačno objavljen, ali postoje procene analitičkih sajtova koji prate influensere. Procena zarade za 2025 kreću se mesečno od 27.400 do 37.500 dolara ukupno od sponzorstava i društvenih mreža. Na godišnjem nivou to je približno od 368.000 do 505.000 dolara.

Samo od Instagrama Mikajla inkasira od 9.700 do 13.300 dolara. Najveće prihode ima od sponzorstava na instagramu, gde joj brendovi plaćaju objave i reklame. Zatim, modeling i fotošotovi, kao i saradnje sa modnim i fitnes kompanijama. Tu su i fan platforme i premijum sadržaj, pretplate i ekskluzivan sadržaj. Dobro zarađuje i na Tik-Toku i drugim mrežama.

Enigma oko velikih grudi

Procena vrednosti ukupne imovine Mikajle Demajter je jasna, a brojke govore da je njen ukupan "net worth" oko 1.500.000 dolara. Tu sumu zaradila je kada je napustila hokej i prešla da gradi modeling i influenser karijeru.

Iako Mikajla nikada nije zvanično potvrdila, niti demantovala estetske operacije, opšti utisak pratilaca na društvenim mrežama naginje ka tome da je svoje grudi podvrgla estetskoj hirurgiji, odnosno da ih je prilično uvećala.