"Iznenađen sam. Tu dolaze najbolji na svetu, osvajači olimpijskih medalja. Znao sam da ću kao senior trčati s njima, ali nisam verovao da ću kao junior da učestvujem na tako velikom takmičenju", rekao je Ćatović.

Atletičar Novog Pazara se na planetarni šampionat plasirao vremenom od 3:43,01 minuta, koje mu je prošlog meseca u Beogradu donelo srebro na Prvenstvu Balkana u dvorani.

Svetska atletika je zahvaljujući tom rezultatu uputila Ćatoviću specijalnu pozivnicu za nastup u Torunju između 20. i 22. marta.

"To je državni rekord za uzrast do 20 godina. Biće mi čast da kao verovatno najmlađi budem deo svetske elite u Poljskoj", kazao je Ćatović.

Trener Rifat Ziljkić priznao je da je pozivnica za Torunj stigla kad je Ćatović završio sezonu u dvorani.

"Prijatno me je iznenadila informacija od selektora Edina Zukovića da je Ćatović ušao na osnovu kvote. To je veliki uspeh za njega i mene. Jedan junior trčaće u elitnoj disciplini sa najboljima na svetu", naveo je Ziljkić.

(Beta)