Slušaj vest

Nova vremena donose nove heroje koji nas raduju i inspirišu. Srbija već dobija jednog u liku i delu golobradog boksera iz Surdulice, 17 – godišnjeg Đorđa Đorića. Mlad, markantan, moćan, gazio je redom protivnike srpski reprezentativac u 35. izadnju međunarodnog bokserskog turnira “Jadranski biser” gde je poslednjeg takmičarskog dana stao na pobedničko postolje i svima nama priuštio da se na takmičenju koje iza sebe ima ogromnu tradiciju i koje okuplja boks omladince sa svih strana sveta, čuje i intoniranje himne Srbije “Bože pravde”.

Padali su pred moćnom pesnicom mladog srpskog asa redom Azerbejđanac, Kazahstanac, Kirgistanac, na kraju u borbi za zlato i Ukrajinac. U finalnom okršaju poluteške kategorije (do 80 kg) Đorđe Đorić savladao je podeljenom sudijskom odlukom – 4:1, Ukrajinca Hlieba Ivančuka i sa ukupno četiri pobede na turniru u Budvi bio najuspešniji predstavnik desetočlane omladinske (U 19) reprezentacije Srbije na 35. “Jadranskom biseru”.

“Napravio sam veliki rezultat i jako sam srećan i ponosan što u moju Srbiju i moj rodni grad Surdulicu nosim zlatnu medalju. Veliku zahvalnost za ovaj rezultat dugujem selektoru naše reprezentacije Branislavu Jovičiću, kao i mom ličnom treneru Saši Radosavljeviću i mom timu iz reprezentacije. Imao sam jako teška četiri meča, ali kada imate iza sebe braću, danas i koleginice iz ženske boks selekcije Srbije koje su zdušno navijale za mene, onda imate i dodatni vetar u leđa koji vas gura napred do pobede. Njima želim puno sreće i uspeha na turniru koji sledi “Montenegro kupu”. Velika zahvalnost svojim mojim prijateljima koji su bili uz mene, posebno kolegama iz reprezentacije, više ne osećam da smo tim već jedna porodica i hvala puno svima” – kaže u jednom dahu srpska boks zvezda u usponu Đorić.

Foto: BSS

Najavu da u njegovim rukama ima šampionski barut Đorđe je dao kroz osvajanje 43. "Vojvođanske zlatne rukavice" u Subotici avgusta 2025. godine. Već tada se videlo da je ovaj stasiti momak rođen za velika dela.

“Vredno radim, posvećen sam poslu koji sam izabrao, a to je da budem bokser, da se bavim plemenitom veštinom i moji snovi i ciljevi su veliki. Znam šta želim, znam da iza toga mora da stoji veliki rad, jer bez rada sam talenat ne može doneti pobednička postolja” – objašnjava srpski reprezentativac Đorić.

U tekućoj takmičarskoj sezoni omladinska reprezentacija Srbije čiji je član Đorić takmičiće se na šampionatu Evrope i Svetskom prvenstvu.

“Medalja iz Budve je početak, želim da nastavim u istom ritmu i na takmičenjima koja slede. Cilj u 2026. su zlatna odličja na evropskom i svetskom prvenstvu. Svi moji snovi usmereni su na Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028, ali znam da put ka tome ide upravo preko ovih takmičenja gde du uvek dati sve od sebe da budem najbolji i da časno prestavljam moju zemlju Srbiju” – kaže Đorić.

Vrhunski poznavaoci boksa u Srbiji ističu da Đorić ponašanjem u ringu i u nekim segmentima borbe, podseća na slavne dane legendarne braće srpskog boksa – Tadiju i Slobodana Kačara!

“Veoma mi imponuje to poređenje. Znam za legendarnu braću Kačar, zato ako imam bar jednu njihovu crtu truduću se da i sa te strane budem još bolji i radiću na tome da dosegnem visine koje su oni dosegnuli u svetskom boksu” – zaključio je zlatni Đorić.

Srpski reprezentativac Filip Stanojević (do 55 kg) osvojio je srebrnu medalju. Zaustavljen je u finalu od Bugarina Janka Ilieva jednoglasnom odlukom sudija – 5:0. Pored zlata Đorđa Đorića i srebra Filipa Stanojevića, bronzanu medalju osvojio je Nikola Jovičić u polusrednjoj kategoriji (do 70 kg).

Na turniru su boje Srbije branili još i Nikola Bogatinoski (do 60 kg), Petar Sandić (do 65 kg), Veljko Ristić (do 85 kg), Ognjen Bidžić (do 60 kg), Vasilije Đurđević (do 70 kg), Tarik Rašljanin (do 65 kg) i Pavle Popović (do 50 kg).

Na 35. “Jadranskom biseru” učestvovalo je 17 selekcija sa 130 takmičara i takmičarki, 23 devojke i 107 momaka. Pored domaćina, Crne Gore, na turniru u Budvi nadmetale su se selekcije Austrije, Azerbejdžana, Hrvatske, Kube, Estonije, Gruzije, Nemačke, Kazahstana, Kirgistana, Poljske, Rumunije, Slovačke, Švedske, Ukrajine i Srbije.