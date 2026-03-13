Slušaj vest

Rasel je, nakon što je bio najbrži i na slobodnom treningu, do pol pozicije za sprint stigao vremenom 1:31,520 minuta.

Sa druge pozicije sprint trku će početi njegov klupski kolega Kimi Antoneli, koji je bio sporiji za 0,289 sekundi, dok je treći bio svetski šampion, vozač Meklarena Lando Noris sa 0,621 sekundom zaostatka.

Četvrto vreme imao je vozač Ferarija Luis Hamilton, peti je bio drugi vozač Meklarena Oskar Pjastri, dok je šesti Šarl Lekler u Ferariju. ; Do desete pozicije su još i vozač Alpine Pjer Gasli, Maks Verstapen u Red Bulu, vozač Hasa Oliver Berman i drugi vozač Red Bula Isak Hadžar. Sprint trka na programu je sutra od 4.00, dok su kvalifikacije za trku od 8.00.

Trka za veliku nagradu Kine vozi se u nedelju od 8.00.

Bonus video: