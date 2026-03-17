Filipović je velikan kada je reč o borilačkim sportovima i konkretno MMA. Ima 51 godinu, poslednji put je zvaničnu borbu imao u februaru 2019. godine, ali je i dalje u ozbiljnom treningu.

Nedavno je otkrio da je imao ponudu da se bori protiv Frensisa Nganua.

Ponuda koju je dobio ga je ostavila u čudu.

"Nazvao me dobar prijatelj, ozbiljan lik iz MMA sveta, šef jedne velike MMA organizacije i kaže mi: 'Slušaj, znam da si u treningu i da održavaš formu. Jesi li spreman da se boriš sa Frensisom Nganuom?", rekao je Mirko Filipović u razgovoru za "RMC" i nastavio:

"Pitao sam: 'S kim?'. Ponovio je Frensis Nganu. Pitam ga: 'Kako to misliš? Jesi li upotrebio reč borba ili govoriš o kartama, šahu, plivanju, trčanju? Misliš, borba, kao prava borba'. Rekao je da misli na borbu".

Nije mogao da veruje "Cro Cop" šta čuje.

"Pitao sam ga da li misli na boks meč. Rekao je da misli na MMA borbu. Počeo sam da se smejem i pitao sam ga da li je lud?".

Evo šta je odgovorio.

"Rekao mi je da mu kažem cifru. Rekao sam da bih tražio 500.000 za borbu, te 19.5 miliona da platim za izraz lica moje majke kada bi čula sa kim bih se borio. Uzeo bih za sebe 500.000, a 19.5 miliona bi otišlo mami. Pre svega borba je u maju. Trebalo je da me zovu barem tri meseca ranije. Ali, ko bi platio 20 miliona? Ko bi potrošio pare kada bi me ubio?", zapitao se Mirko Filipović.

