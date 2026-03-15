Japanski ski skakač Tomofumi Naito ostvario je danas prvu pobedu u karijeri u okviru Svetskog kupa, pošto je trijumfovao na takmičenju u Oslu, koje je zbog guste magle i jakog vetra završeno posle samo jedne serije.

On je do pobede stigao skokom od 131,5 metar, koji mu je doneo 128,7 poena.

Drugo mesto osvojio je Slovenac Anže Lanišek sa 128,6 poena (127m), dok je treći bio Finac Anti Aalto sa 127,6 poena (131m), kojem je to ujedno i prvi plasman na pobedničko postolje u pojedinačnoj konkurenciji.

Ukupni pobednik sezone Domen Prevc zauzeo je deveto mesto.

Zbog veoma promenljivih vremenskih uslova organizatori su odlučili da priznaju rezultate posle prve serije, jer nastavak takmičenja nije bio bezbedan.

Takmičare do kraja sezone očekuju još samo letovi na velikim skakaonicama, najpre u Vikersundu, a potom i na završnici sezone na Planici.