Mladi ragbisti su u subotu u Železniku i nedelju u Starčevu pokazali borbenost, talenat i pravi sportski duh.

U subotu, na stadionu FK Železnik u Beogradu, odigran je meč drugog kola kadetskog Kupa Srbije u kom je Rad savladao Dorćol 1998 rezultatom 31:24 (26:5).

Ekipa Rada je silovito ušla u meč i već u prvom poluvremenu postigla četiri eseja za ubedljivo vođstvo. Ipak, Dorćol je u nastavku zaigrao mnogo agresivnije i sa tri eseja uspeo da se približi na samo dva poena zaostatka (26:24).

Pitanje pobednika rešeno je u 42. minutu kada je Aleksa Glušac postigao esej za konačnih 31:24.

Istog dana u Železniku je održan i prvi turnir Kupa Srbije za petliće (U12), na kom je učestvovalo pet ekipa: Borča, Rad, Dorćol 1998, Borac Starčevo i Partizan.

Tokom dana odigrano je više utakmica na dva terena, a mladi igrači su pokazali veliku energiju, borbenost i sportski duh. Na kraju turnira najuspešnija je bila ekipa Rada, ispred Borče i Partizana, dok su četvrto i peto mesto zauzeli Dorćol 1998 i Borac Starčevo.

Poseban deo programa bio je posvećen i najmlađim igračima do 10 godina, koji su imali revijalni program i priliku da naprave svoje prve ragbi korake.

U nedelju, na ragbi terenu u Starčevu, odigran je drugi meč 2. kola Kupa Srbije za kadete, u kom je domaći Borac Starčevo savladao Torpedo Mlavu rezultatom 41:14 (22:0). Po sunčanom vremenu i na terenu u odličnom stanju, Borac je već u prvom poluvremenu napravio veliku razliku uz četiri eseja, od kojih je dva postigao Nikola Grgić.

Torpedo je do prvih poena stigao u 10. minutu drugog poluvremena esejem Uroša Ljubomirovića, a Mateja Trujić je sa devet uzastopnih poena pokušao da vrati ekipu u meč. Ipak, Borac je u završnici utakmice ponovo preuzeo inicijativu i postavio konačnih 41:14.

Posle odigranih utakmica drugog kola tabela izgleda ovako:

Borac Starčevo – 1 utakmica, 1 pobeda, 41:14, 5 bodova Rad – 1 utakmica, 1 pobeda, 31:24, 5 bodova Dorćol 1998 – 1 utakmica, 1 poraz, 24:31, 2 boda Torpedo Mlava – 1 utakmica, 1 poraz, 14:41, 0 bodova

Podsećamo da su utakmice 1. kola Kupa Srbije za kadete, u kojima je trebalo da se sastanu Borac Starčevo – Dinamo 1954 i Torpedo Mlava – Rad, odložene i biće odigrane u naknadnom terminu.

Vikend ispunjen mladim ragbistima, velikim brojem utakmica i pozitivnom atmosferom još jednom je pokazao da srpski ragbi ima snažnu bazu u mlađim kategorijama i da se na terenima širom zemlje stvaraju nove generacije igrača.

