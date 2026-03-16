Slušaj vest

Srpska atletičarka Ivana Španović rekla je danas da će joj je na predstojećem Svetskom prvenstvu u dvorani u Poljskoj biti važniji rezultat od plasmana u troskoku.

1/12 Vidi galeriju Ivana Španović Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia, Dado Đilas

"S obzirom na to da 16 učesnica ima pravo nastupa, svakako bi uspeh bio dobar rezultat i plasman među osam najboljih. Ipak, rezultat je ispred plasmana - volela bih skok preko trenutnog državnog rekorda od 14,41 metar, koji sam postavila početkom januara", rekla je Španović, prenosi Srpski atletski savez.

Španović na Svetsko dvoransko prvenstvo odlazi kao peta skakačica sveta ove sezone. Ona je navela da je, pre svega, zadovoljna što je ispoštovan ceo trenažni proces i što je vezala četiri takmičenja u Beogradu.

"Državni rekord je bio jedan od ciljeva zimskog dela sezone i u Torunu se pojavljujem sa petim rezultatom, što je pozitivna činjenica sama po sebi. Zdrava sam, što je najvažnije. Ostalo je manje od tri nedelje u kojima je fokus na sitne tehničke detalje koji u ovoj fazi razvijanja troskoka mogu da mi pomognu da dođem do novih daljina", istakla je ona.

Iza nje su godine iskustva i medalje sa najvećih takmičenja, ali kako je rekla, svaka sezona nosi nove izazove.

"Svakako da nam priprema za veliko takmičenje nije nepoznanica. Sve svoje najbolje rezultate sam postizala upravo tamo, jer je to bio uslov da bih osvajala odličja. Ipak, koliko god discipline delovale slične, ove sezone smo se uverili nekoliko puta da je troskok daleko kompleksniji, tehnički izazovniji i definitivno iziskuje nove metode planiranja, ali i vreme", rekla je ona.

"Izuzetno sam srećna što mogu i posle par meseci pričati o drugoj disciplini koja je postala primarna i u kojoj se trenutno nalazim među osam najboljih skakačica sveta", dodala je.

Ključ u dosadašnjem delu sezone, kako je naglasila, bila je tehnika.

"Isključivo tehnika. Svi ostali segmenti su na nivou na kom treba da budu, ostaje suvo ponavljanje koje je u ovom slučaju garant stabilnosti u tehnici na svakom takmičenju", rekla je Španović.

Svetsko atletsko prvenstvo u dvorani održaće se od 20. do 22. marta.

Beta