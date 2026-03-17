Slušaj vest

Rukometaš Srbije Lazar Kukić rekao je danas da se nada da će reprezentacija odigrati dve dobre utakmice protiv Litvanije i da će se plasirati u narednu rundu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

"Nadam se da dolazimo sa pozitivnom energijom i željom da zabeležimo pobede i odigramo dve odlične utakmice. Čeka nas Litvanija i mislim da je najvažnije da se plasiramo u narednu rundu, zapravo to nam je i jedini cilj", ; rekao je Kukuć, prenosi Rukometni savez Srbije.

"Nadam se da će nam ove dve utakmice poslužiti da vratimo samopouzdanje posle Evropskog prvenstva i da će nam dobro doći da se uigramo", dodao je on.

Rukometaši Srbije će u četvrtak u Nišu igrati protiv Litvanije, prvi meč pretkvalifikacija za Svetsko prvenstvo, dok je revanš zakazan za 22. mart.

"Ne znam mnogo o Litvaniji, iskreno, osim Malašitskasa koji vuče sve konce i koji je pola tima. On je motor ekipa, sve kreće od njega i ukoliko ga zaustavimo rešili smo pola posla. Međutim, i pored svega, moramo da se skoncentrišemo na nas i onda smo odradili veći deo posla", rekao je Kukić.

Ako obezbede prolazak dalje, rukometaši Srbije u maju očekuje duel sa Mađarskom.

"Odmah posle žreba je počelo da se priča. I oni su sigurni da ćemo proći Litvaniju, tako da nas nestrpljivo čekaju u baražu. Nije im prijatno što igraju sa nama, voleli bi da ispadnemo u ovim kvalifikacijama, ali to se neće desiti", naveo je Kukić, koji igra u Mađarskoj.

Beta