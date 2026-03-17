Sedmostruki svetski šampion u snukeru Roni O'Saliven izjavio je da bi, kada bi uspeo da vrati formu na vrhunski nivo, to predstavljalo najveći uspeh njegove karijere, nakon pobede u prvom kolu Svetskog otvorenog prvenstva, preneli su danas britanski mediji.

O'Saliven, koji ima 50 godina i trenutno je 12. na svetskoj rang-listi, pobedio je Škota Adama Muira 5:1, a u treće kolo ide automatski jer je njegov naredni protivnik, Išpret Sin Čada, odustao od turnira.

"Došao sam ovde nedelju dana ranije da vežbam samostalno. Znam da nisam igrao mnogo turnira, ali sam radio jer je moja igra bila u veoma lošem stanju", rekao je O'Saliven, a preneo Bi Bi Si (BBC).

On je dodao da planira da naredne dve godine posveti radu na svojoj igri kako bi produžio karijeru i povratio osećaj slobodnog i preciznog izvođenja udaraca kakav je imao pre šest ili sedam godina.

"Ako uspem da se vratim na taj nivo, to bi bilo veće dostignuće od sedam titula svetskog prvaka ili osam Mastersa. Svestan sam koliko će biti teško, ali neću se povući jer nešto nije uspelo", dodao je O'Saliven.