Senzacionalne vesti stižu nam iz sveta rukometa - Regionalna liga za muškarce i žene je blizu zvaničnog početka!

Kako prenosi Sportski žurnal, Beograd će narednog ponedeljka biti domaćin jednog sastanka od izuzetnog značaja i u prestonici Srbije rukovodstvo RSS ugostiće predstavnike federacija Makedonije i Crne Gore, a povod će biti početak Regionalne lige za muškarce i žene.

Ideja je jasna - timovi koji budu igrali ovo takmičenje preskočiće prvi deo domaćeg šampionata, a iz Srbije bi učešće uzela četiri najbolja tima ove sezone - Partizan, Vojvodina, Dinamo iz Pančeva i Dubočica.

Navijači Zvezde verovatno će biti šokirani jer crveno-belih nema u takmičenju. Ipak, Zvezde nema jer je rukometna sekcija ovog Sportskog društva u problemima i ne beleži dobre rezultate.

Sve je već dogovoreno, a samo se čeka pristanak Makedonaca koji još uvek nisu sigurni da li njihovi klubovi treba da preskoče jesenji deo takmičenja u domaćem šampionatu.

Kako se saznaje, plane je da se odigra dvokružni sistem - osamnaest kola, igrao bi svako sa svakim, uz finalni turnir koji bi bio krajem marta naredne godine. Makedoniju bi predstavljali Pelister, Vardar, Ohrid i Alkaloid, a Crnu Goru Lovćen i Budva.

Kurir sport / Sportski žurnal

