Čuveni jugoslovenski as Zlatko Šimenc preminuo je u 88. godini.

Tokom svoje bogate karijere, zabeležio je 101 nastup za jugoslovensku vaterpolo selekciju i 25 za rukometnu reprezentaciju, što ga čini jednim od najsvestranijih sportista svog vremena.

Za vaterpolo reprezentacijom osvojio je srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Tokiju 1964. godine. Takođe, ima i dva srebra sa Svetskih prvenstava 1958. i 1962. godine, kao i bronzu iz 1966. U rukometu je učestvovao na svetskim šampionatima 1958. i 1961. godine.

Kao igrač zagrebačke Mladosti čak četiri puta je bio prvak Evrope. Trenerska karijera donela mu je trofej Kupa pobednika kupova i titulu u prvom izdanju Superkupa. Nakon završetka sportske karijere, Šimenc je radio kao predavač na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, gde je prenosio svoje znanje iz vaterpola i rukometa.

Sin legendarnog Zlatka je Dubravko, nekadašnji hrvatski as u vaterpolu.