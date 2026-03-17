Talentovani atletičar nastupiće u trci na 1500 metara i imaće priliku da po prvi put na seniorskoj svetskoj sceni odmeri snage sa najboljim srednjeprugašima planete.

Za mladog reprezentativca Srbije sam plasman na ovako veliko takmičenje predstavlja veliko priznanje i motivaciju za dalji rad.

"Mogu reći da mi je pripala velika čast da budem najmlađi član naše reprezentacije Srbije, ne samo u juniorskoj kategoriji već sada i u seniorskoj. Veoma sam srećan što ću biti deo ekipe i nastupati uz legende našeg sporta poput Angeline Topić, Ivane Španović i Armina Sinančevića. Ovo takmičenje mi mnogo znači jer ću imati priliku da budem na startu sa najbržim ljudima na planeti", rekao je Ćatović.

On ističe da ovaj nastup vidi i kao važnu pripremu za predstojeće juniorsko svetsko prvenstvo.

"Nadam se da će mi ovo biti veliko iskustvo za Svetsko prvenstvo do 20 godina koje će se ove godine održati u Oregonu. Iskreno, nisam ni zamišljao da ću kao junior već nastupati na seniorskom Svetskom prvenstvu, ali se nadam da ću jednog dana na tom istom takmičenju biti i favorit za medalju".

Kada su očekivanja u pitanju, mladi srednjeprugaš naglašava da mu je cilj da pruži svoj maksimum.

"Moja očekivanja u Poljskoj su da što bolje istrčim trku na 1500 metara i da dam sve od sebe za boje naše zemlje. Ipak su trkači iskusniji od mene, iako sam sezonu u dvorani završio već posle seniorskog prvenstva Srbije".

Trke na 1500 metara često su taktički zahtevne i nepredvidive, a Ćatović ističe da će pokušati da se što duže zadrži u vodećoj grupi.

"Cilj mi je da ostanem što duže u vodećoj grupi i nadam se da ću izdržati do kraja trke".

Iako iza sebe već ima značajno međunarodno iskustvo, ono je do sada uglavnom dolazilo iz juniorske konkurencije.

"Imam dosta iskustva sa međunarodnih takmičenja, ali više u juniorskoj konkurenciji. Sada je ipak Svetsko prvenstvo i nadam se da ću dosta naučiti i izvući veliku pouku od najboljih trkača planete".

Mladi atletičar naglašava da mu je upravo ovaj nastup dodatna motivacija za nastavak karijere.

"Ovaj nastup vidim kao veliko iskustvo i dodatnu motivaciju da još više radim i treniram, kako bih jednog dana možda bio i favorit na seniorskom Svetskom prvenstvu", zaključio je Ćatović.

