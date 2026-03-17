Beograd je ponovo pokazao da je epicentar velikih sportskih događaja i mesto gde se donose ključne odluke za budućnost međunarodnog sporta. U prestonici Srbije potpisani su značajni protokoli o saradnji između vodećih organizacija školskog sporta i vrha svetskog i evropskog karatea, čime je otvoren put ka organizaciji velikih međunarodnih školskih takmičenja u karateu.

Ugovor su potpisali predstavnici Međunarodne federacije školskog sporta (ISF) i Evropske federacije školskog sporta (ESSF) sa prvim čovekom svetske i evropske karate organizacije Antonio Espinoza (WKF – World Karate Federation / EKF – European Karate Federation).

U ime ISF sporazum je potpisao predsednik Željko Tanasković, dok je u ime ESSF potpisnik bio predsednik Ivan Dujić. Sastanku su prisustvovali i Slavoljub Piper (predsednik Karate federacije Srbije i potpredsednik EKF), Strahinja Hadži Stojković (predsednik Beogradskog karate saveza), Davor Cipek (generalni sekretar Evropske karate federacije), predstavnici ESSF (Stelios Daskalakis, Slobodan Đurić, Gorica Bilak Moconja i Miloš Zirić) i Boris Tomić generalni sekretar Saveza za školski sport Srbije.

Potpisivanjem ovih protokola otvara se potpuno nova stranica u razvoju školskog sporta – planirano je organizovanje svetskih i evropskih školskih prvenstava u karateu, na kojima će učestvovati mladi sportisti iz svih krajeva planete.

Organizacija koju predvodi Espinoza priznata je u najvećim međunarodnim sportskim institucijama i okuplja karatiste iz gotovo svih zemalja sveta, što ovom sporazumu daje poseban značaj za razvoj sporta među mladima.

Svečanost u Palati Srbije je otvorio direktor događaja ISF Uroš Savić, dok je poseban gost bio ministar sporta Republike Srbije Zoran

Gajić.

Ministar Gajić je naglasio da je Beograd još jednom dokazao da je važna tačka svetskog sporta.

"Srbija je prepoznata kao zemlja vrhunskih organizatora i izuzetnih domaćina. Velika je čast što se upravo u Beogradu donose ovakve odluke koje povezuju mlade sportiste iz celog sveta. Ovo je i uvod u otvaranje kamcelarija Svetske i Evropske školske federacije u Beogradu", istakao je ministar Gajić.

Posebno je naglašeno da snažna podrška predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića razvoju sporta omogućava da Srbija bude domaćin velikih međunarodnih događaja, zbog čega se sportisti iz celog sveta u našoj zemlji osećaju dobrodošlo i imaju vrhunske uslove za takmičenje.

Ovaj sporazum predstavlja još jedan dokaz da Srbija postaje jedan od ključnih centara međunarodnog školskog sporta, a Beograd mesto gde se stvaraju novi mostovi saradnje i piše budućnost svetskog sporta.

