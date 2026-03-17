Slušaj vest

Brojimo sitno do bokserskog spektakla u Boru koji se održava 28. marta u Sportskom centru ovog grada, a publika će moći da vidi i jednog od najvećih talenata iz Bosne i Hercegovine, Benjamina Poturka, koji se bori protiv iskusnog Mađara Pala Olaha.

Benjamin Poturak je posle velikih uspeha u kik boksu odlučio da se oproba i u plemenitoj veštini, gde je debitovao u oktobru 2025. godine, kada je slavio tehničkim nokautom u Sarajevu protiv Edhema Hrustića, a ta borba privukla je pažnju i prvog čoveka Bokserskog saveza Srbije, Nenada Borovčanina, koji mu je uputio poziv za spektakl u Boru koji organizuje Balkan Boxing.

Benjamin je inače sin legendarnog šampiona Dževada Poturka, koji je pred borbu svog sina za Balkan Boxing izneo i svoja očekivanja pred drugi profesionalni meč svog naslednika.

- Benjamin je nedavno zagazio u sferu boksa i ja mislim da mu to pogoduje stilom, posle uspeha u K1 i kik-boksu. Naš legendarni bokser, Mensur Peljto mi je takođe rekao da veruje da on može da uradi mnogo u boksu, i uzeo je da jednom djelom učestvuje u gradjenju boks karijere od Benjamina. On je imao sjajnu prvu borbu u Sarajevu, gde je i predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin video njegov potencijal i jednog nokautera, pa je usledio i ovaj poziv za Bor. Benjaminov stil je napadački, tako da možete da očekujete nokdaune ili nokaut u Boru.

Rival je Pal Olah, 30-godišnji mađarski bokser, koji u profesionalnoj karijeri ima 88 borbi, ali i negativan rekord od 11 pobeda, 73 poraza i četiri nerešena ishoda.

- Protivnik je iskusan, veliki broj mečeva je iza njega, ljudi moraju da imaju u vidu da Benjamin ima tek 20 godina i on je izuzetno mlad bokser i na početku karijere tako mladih boksera se vodi računa oko odabira protivnika, ne da to budu laki rivali i mečevi, ali mora da se razume da ne može na početku karijere neko sa velikim potencijalom i talentom odmah da se bori sa najtežim rivalima.

Foto: Bokserski Savez Srbije

Otkrio je i Dževad Poturak koliko mu je teško da se nosi sa emocijama dok se njegov sin bori u ringu.

- Meni bi najlakše bilo da treniram tuđe dete, ja svu decu volim kada radim sa njima, ali kada gledate svoje dete, to je nešto što ne može da se opiše. Ali, uspeo sam kao nekako, kao neko ko je imao takav stil tokom karijere, gde su me zvali "BH mašina", da iskontrolišem emocoje i da ih svedem na minimum tokom borbi.

Zbog velikog imena koje je Dževad Poturak izgradio u borilačkom svetu, Benjamin ima mogućnost da radi sa velikim imenima iz sveta borilačkih sportova, pa smo videli da ga je u jednoj od prethodnih borbi savetovao Miran Fabjan, popularni Slo Roki, ali on nije jedino veliko ime sa kojim je radio i usavršavao svoju tehniku, već su tu i legendarni Mike Passenier, Antonio Plazibat i mnogi drugi.

- Miran Fabjan je prijatelj kuće, njegova porodica je i moja porodica, dobar sam i sa Duškom Basrakom, sa Antoniom Plazibatom i njegovom porodicom, Mirkom Filipovićem, Ivan Strugar, Srdjan Jokić, Ile Risteski,.. sa svima njima smo radili i to su odnosi koji prevazilaze profesionalne odnose i više su familijarni. Da li će neko od njih doći, zavisi od njihovih obaveza, očekujem da Dule Basrak bude tu svakako, koji je predsednik Kik-boks saveza Srbije. Nekoliko automobila dolazi i biće mnogo ljudi sa nama koji će doći u Bor da nas podrže.

Trenutno se Benjamin za nastup u Boru priprema sa velikim šampionom Bosne i Hercegovine, Elmirom Mehićem, dok je otac Dževad više zadužen za organizacione stvari.

- On trenutno najviše radi sa našim šampionom Elmirom Mehićem, sa njim trenira i priprema se za borbu, ja sam više zadužen za neke menadžerske i organizacione stvari - zaključio je Dževad Poturak za Balkan Boxing.

Podsetimo, karte za spektakl u Boru su u prodaji, po cenama od 1.000 dinara za tribine i 3.000 za parter i mogu se nabaviti putem Tickets.rs platforme.

BONUS VIDEO: