"Na prethodna dva Svetska dvoranska prvenstva sam se plasirao u polufinale, samim tim i očekivanja za ovo prvenstvo su slična, minimum prolazak među najboljih 12, a nakon toga je sve moguće", rekao je Kijanović, preneo je Srpski atletski savet.

Svetsko dvoransko prvenstvo održaće se od 20. do 22. marta u Torunju u Poljskoj, a Kijanović će se takmičiti u trci na 400 metara.

On je rekao da je u dobroj formi, koju je tempirao tokom čitave sezone.

"Zadovoljan sam formom jer sam i dalje u punom takmičarskom režimu još od decembra. Nadao sam se ovom takmičenju čitave sezone i shodno tome formu pravilno tempirao. Mislim da sam spremniji nego ikada", dodao je.

Kijanović je rekao da će mu iskustvo pomoći na predstojećem takmičenju.

"Nakon brojnih velikih takmičenja, uspeo sam vrlo dobro da naučim sve detalje i rizike trke na 400 metara u dvorani. Imam puno iskustva i imam nekoliko planova za svaki mogući scenario, tako da sam ne samo fizički i psihički 100 odsto spreman, već i taktički", istakao je on.

Kijanović je rekao da tokom priprema nije menjao mnogo stvari, ali da se više posvetio aerobnom treningu, kako bi završnica trke bila bolja.

"Plasman u polufinale je uvek glavni cilj i to bih smatrao uspehom sa nekim sezonskim ličnim rekordom. To je minimum za zadovoljavajući nastup. Ono što svakako očekujem i priželjkujem je da oborim svoj državni rekord. Međutim, ovde je sam plasman bitniji, tako da bih bio vrlo zadovoljan i plasmanom u finale ili top osam i bez ličnog rekorda", naveo je Kijanović.

(Beta)