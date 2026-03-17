Tom prilikom Kuvalja i Gajičić uručili su gradonačelniku Pajiću i njegovim saradnicima priznanja povodom 20 godina održavanja trke Beograd–Banjaluka, u znak zahvalnosti za dugogodišnju podršku i saradnju.

Grad Šabac nalazi se na ruti ove prestižne trke svake godine, i to u jednoj od njenih najznačajnijih etapa – etapi koja simbolično povezuje Srbiju i Republiku Srpsku.

Ta etapa već godinama predstavlja jedan od najprepoznatljivijih simbola trke, ali i saradnje srpskog naroda sa dve strane Drine.

Gradonačelnik Šapca dr Aleksandar Pajić izrazio je zadovoljstvo što je njegov grad partner u organizaciji trke koja povezuje Srbiju i Republiku Srpsku.

„Velika je čast što je Šabac deo jednog ovakvog sportskog događaja koji je postao simbol saradnje Srbije i Republike Srpske. Ponosni smo što trka i ove godine prolazi ulicama našeg grada i što možemo biti deo priče koja povezuje naš narod i promoviše sport i prijateljstvo“, poručio je gradonačelnik Pajić.

Prvi čovek trke Beograd–Banjaluka Vladimir Kuvalja zahvalio je gradonačelniku i njegovim saradnicima na podršci koju godinama pružaju ovom sportskom događaju.

„Grad Šabac je grad sporta i grad koji je uvek bio prijatelj Republike Srpske. Šabac je od samog početka uz našu trku i daje snažnu podršku projektima koji jačaju saradnju Srbije i Republike Srpske. Zahvalan sam gradonačelniku dr Aleksandru Pajiću, kao i njegovim saradnicima, posebno Nemanji Pajiću, koji je od prvih dana uz nas“, istakao je Kuvalja.

Direktor trke Saša Gajičić uručio je gradonačelniku Pajiću dres pobednika prošlogodišnjeg izdanja trke Beograd–Banjaluka, naglasivši da je ponosan što jedan ovako značajan sportski događaj prolazi kroz njegov rodni grad.

Međunarodna biciklistička trka Beograd–Banjaluka Foto: Međunarodna biciklistička trka Beograd–Banjaluka