Ovu manifestaciju već 15 godina organizuju Sportski savez Srbije i Ministarstvo sporta. I ovoga puta osnovci i predškolci mogli su da vide prezentaciju sportova koje mogu trenirati u svojoj opštini.

Mali sajam sporta započeo je treningom predškolaca uz Savez za sport i fizičko vaspitanje Srbije i maskotu Ristu sportistu. Sportski savez Srbije je kako tradicija nalaže donirao lopte za sve osnovne škole na teritoriji opštine Smederevska Palanka, a predsednik Davor Štefanek i generalni sekretar Goran Marinković istakli su da je uvek lepo doći u Smederevsku Palanku i sarađivati sa Palanačkim sportskim savezom i lokalnom samoupravom.

Foto: SSS

Štefanek se osvrnuo i na važnost Malih sajmova sporta:

- Sportski savez Srbije neguje već 15 godina ovu manifestaciju, jer je važno decu upoznati sa sportom, prezentovati im zdrav način života i prave vrednosti. Drago mi je što u Smederevskoj Palanci već trenira veliki broj dece i što uzore vide u našim sportistima. Verujem da ćemo zajedničkim snagama, kao i do sada, Ministarstvo sporta, Vlada Republike Srbije i Sportski savez Srbije obezbediti odlične uslove za svu decu i da ćemo u budućnosti imati zdravu naciju, ali i velike šampiona – rekao je Štefanek, koji se zahvalio i predsedniku opštine Smederevska Palanka Nikoli Vučenu na gostoprimstvu.

Štefanek i Marinković su razgovarali kako sa mladim sportistima tako i sa trenerima u Smederevskoj Palanci.

Ministarstvo sporta podržava aktivnosti koje decu privlače sportu i radi na poboljšanju uslova za sportiste i rekreativce:

Foto: SSS

- Drago mi je što je opština Smederevska Palanka temu sporta podigla na visok nivo. Ne možemo više očekivati da će se deca baviti sportom kao pre 50 godina, ali verujem da udruženim radom i ulaganjima u sport, kao i donošenjem Strategije sporta za period 2026-2035. godina budućim naraštajima obezbeđujemo odlične uslove za bavljenje sportom. A to je važno kako bismo sutra imali pre svega zdravu naciju, ali i veliki broj sportista koji će se istaći svojim kvalitetom – izjavio je ministar Sporta Zoran Gajić koji je zajedno sa državnim sekretarima Markom Kešeljem i Ognjenom Cvjetićaninom, specijalnim savetnikom Dejanom Bojovićem i šefom kabineta Jovanom Kneževićem, obišao sve klubove na Malom sajmu sporta.

U organizaciji Sportskog saveza Srbije održan je prvi ovogodišnji Mali sajam sporta u Smederevskoj Palanci Foto: SSS

Smederevska Palanka je bila domaćin Malog sajma sporta i 2023. godine, a broj dece u sportskoj hali je sve veći i veći:

- Ovoliko dece okupljene oko sporta dokazuje ono na čemu smo radili i u šta smo verovali, a to je da je Smederevska Palanka grad sporta. Smederevska Palanka decenijama u nazad iznedrila je pre svega dobre ljude, ali i odlične sportiste. Hvala Ministarstvu sporta i Sportskom savezu Srbije koji su tu uz nas već godinama i daju nam vetar u leđa. Današnja slika iz sportske hale najbolji je dokaz sinergije lokalne samouprave, ministarstva i Sportskog saveza Srbije – istakao je Nikola Vučen.