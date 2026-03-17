FFR, koji ima oko 350.000 registrovanih korisnika, saopštio je da je brzo reagovao na napad nizom bezbednosnih mera i da napad nije direktno uticao na njihove IT sisteme.

Slučaj će biti prijavljen francuskom nezavisnom telu za zaštitu podataka i drugim nadležnim državnim službama, pošto su meta "fišinga" bili korisnici.

"Istrage su trenutno u toku kako bi se utvrdio broj pogođenih korisnika i priroda podataka koji su potencijalno obuhvaćeni incidentom", saopštili su iz FFR-a.

Ovaj incident predstavlja najnoviji sajber napad na neku francusku sportsku organizaciju, nakon što je prošle godine pogođen Fudbalski savez Francuske, kada su ukradeni podaci koji se odnose na korisnike.

(Beta)