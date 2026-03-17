Ragbi savez Francuske (FFR) podneo je tužbu nakon što je bio meta sajber napada povezanog sa takozvanom "fišing" kampanjom (lažno predstavljanje).
Ostali sportovi
ODMAH REAGOVALI: Francuski ragbi savez podneo tužbu zbog sajber napada povezanog sa fišingom
Slušaj vest
FFR, koji ima oko 350.000 registrovanih korisnika, saopštio je da je brzo reagovao na napad nizom bezbednosnih mera i da napad nije direktno uticao na njihove IT sisteme.
Slučaj će biti prijavljen francuskom nezavisnom telu za zaštitu podataka i drugim nadležnim državnim službama, pošto su meta "fišinga" bili korisnici.
"Istrage su trenutno u toku kako bi se utvrdio broj pogođenih korisnika i priroda podataka koji su potencijalno obuhvaćeni incidentom", saopštili su iz FFR-a.
Ovaj incident predstavlja najnoviji sajber napad na neku francusku sportsku organizaciju, nakon što je prošle godine pogođen Fudbalski savez Francuske, kada su ukradeni podaci koji se odnose na korisnike.
(Beta)
Reaguj
Komentariši