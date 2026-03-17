FFR, koji ima oko 350.000 registrovanih korisnika, saopštio je da je brzo reagovao na napad nizom bezbednosnih mera i da napad nije direktno uticao na njihove IT sisteme.

Slučaj će biti prijavljen francuskom nezavisnom telu za zaštitu podataka i drugim nadležnim državnim službama, pošto su meta "fišinga" bili korisnici.

"Istrage su trenutno u toku kako bi se utvrdio broj pogođenih korisnika i priroda podataka koji su potencijalno obuhvaćeni incidentom", saopštili su iz FFR-a.

Ovaj incident predstavlja najnoviji sajber napad na neku francusku sportsku organizaciju, nakon što je prošle godine pogođen Fudbalski savez Francuske, kada su ukradeni podaci koji se odnose na korisnike.

Ne propustiteOstali sportoviBICIKLIZAM: Šabac na trasi Međunarodne biciklističke trke Beograd–Banja Luka
Ostali sportoviBOŠKO KIJANOVIĆ PORUČIO: Cilj je plasman u polufinale Svetskog dvoranskog prvenstva
Ostali sportoviRADIO S MIRKOM FILIPOVIĆEM, SLO ROKIJEM, PLAZIBATOM, A OTAC MU JE LEGENDA: Mašina iz Sarajeva boksuje u Boru!
Ostali sportoviSRBIJA PONOVO CENTAR SVETSKOG SPORTA! U Beogradu potpisan istorijski sporazum
