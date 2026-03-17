Slušaj vest

Živo je u Humskoj, u prostorijama RK Partizan. U žiži su crno-beli, najavljuju se velika pojačanja, a prvo je stiglo. Veteran Ilija Abutović vraća se u tabor šampiona posle 16 godina.

Abutović će opet da sarađuje sa Raulom Gonzalesom kao u sezoni 2016/2017, kada je Vardar osvojio titulu šampiona Evrope. Posle dve godine u Bitolju i igranja Lige šampiona u Eurofarm Pelisteru, od jula će Ilija da nosi crno-beli dres i biti produžena ruka španskog stručnjaka.

1/9 Vidi galeriju RK Partizan predstavio tim za sezonu 2025/26 Foto: Dusan Milenkovic

- Posle 16 godina opet sam u ovoj kancelariji. Emocije koje gajim prema klubu su velike, svi drugari i ljudi oko mene znaju da sam Partizanovac. Poseban trenutak u karijeri me veže za ovaj klub, a to je prvi osvojen trofej u karijeri. Osvojili smo Kup pobedom u finalu nad Kolubarom u Pančevu. U kontaktu sam bio duže vreme sa upravom kluba, mojim bivšim saigračima, i svideo mi se celokupan projekat.

- Velika želja mi je bila da se vratim, mnogo sam srećan i daću sve od sebe da radim ono što najbolje radim na terenu. Mislim da će ekipa za narednu sezonu biti dobra, da ćemo biti konkurentniji u Evropi, ne samo u domaćem prvenstvu. Očekivanja su velika, naročito sa dolaskom, po mom mišljenju najboljeg trenera na svetu, a to je Raul Gonzales. Sa njim sam sarađivao četiri godine, dosta toga smo prošli i osvojili zajedno. Svoju ulogu vidim i u prenošenju iskustva mlađim igračima, da pokušam da im prenesem znanje koje sam sticao godinama - istakao je 37-godišnji levi bek koji trenutno brani boje Eurofarm Pelistera.

Osim Partizana, Vardara i Pelistera, Abutović je igrao i za Crvenku, slovenački Slovan, nemački Rajn Nekar Leven i francuski Šartr. Od reprezentacije Srbije se oprostio posle EP u Minhenu 2024.

BONUS VIDEO: