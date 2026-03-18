Nekadašnja odbojkašica Crvene zvezde Saška Đurović nastavlja da niže trofeje u Portugalu.

Prošle godine ova lepa odbojkašica prigrilila je trofej Kupa Portugala sa Sportingom, a sada je do istog podviga došla i sa ekipom Porta.

Saška Đurović
Saška Đurović sa osvojenim trofejom Kupa Portugala

Plavo-belo kao inspiracija  

Deluje da plavo-bele boje dodatno inspirišu Sašku Đurović, baš kao i prošle kada je bila u zeleno-belom dresu. Porto predvođen zgodnom blokerkom pobedio je u finalu ekipu Brage rezultatom 3:1 (25:21, 22:25, 25:23, 25:20) i tako ispisao istoriju kluba prvim trofejom iz ovog takmičenja.

Saška Đurović bila je emotivna na društvenim mrežama, jasno pokazavši koliko joj znači ovaj pehar.

- Izgleda je Kup Portugala moja stvar - napisala je Saška.

Saška Đurović Foto: Printskrin/Instagram

Proslava na stadionu "Dragao"  

Đurovićeva je prošle godine osvojila Kup Portugala sa Sportingom iz Lisabona, što je bio njen prvi internacionalni trofej.

- Ništa zaista ne može da uhvati ove emocije. Sve smo ovo postigli zajedno, svaki trenutak, svaku borbu, svaku pobedu. Tako sam ponosna na ovaj tim i sve što smo uložili u ovo. Zaslužili smo. Hvala celom timu na napornom radu, trenerima, svima iz SD Porto i svima vama na neverovatnim porukama. Ovo je samo motivacija da nastavimo dalje - bila je emotivna Saška.

Zanimljivo, istorijski uspeh osvajanja Kupa Portugala, odbojkašice Porta proslavile su na stadionu "Dragao" pre početka fudbalske utakmice Porto - Moreirense (3:0). Odbojkašice su istrčale počasni krug sa peharom i bile nagrađene ovacijama i aplauzom od strane navijača.

Saška Đurović Foto: Printskrin/Instagram

Francuska u vreme korone  

Lepa crnka, visoka 190 centimetara, Saška Đurović rođena u Podgorici 9. aprila 2001. godine odbojku je počela da igra u rodnom gradu, u klubu Morača. Njen potencijal primetili su skauti Tenta iz Obrenovca, pa je sa 15 godina stigla u Srbiju.

Punih pet godina formirala se kao odbojkašica u ovom klubu sa kojim je osvojila titulu u sezoni korone, da bi u sezoni 2022/2023 otišla u Francusku i postala član kluba Sen Rafael.

Saška Đurović Foto: Printskrin/Instagram

Nezaboravna sezona u Zvezdi  

Posle toga, Saška Đurović ponovo se vratila u Srbiju i kao srednji bloker odigrala jednu sezonu za Crvenu zvezdu. Prošle godine igrala je za Sportinga iz Lisabona, sa kojim je stigla do vrednog trofeja u karijeri.

Na kraju sezone prešla je u redove velikog rivala Porta. Naredni cilj je osvajanje titule prvaka Portugala. Očigledno joj prija život u gradu na obali Atlantskog okeana, a njeni fanovi su prezadovoljni fotkama sa plaže koje redovno objavljuje.

Saška Đurović
Odbojka 100 godina Srbija