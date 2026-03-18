Reprezentativka Srbije u atletici Angelina Topić izjavila je danas da očekuje veliku borbu za medalje na predstojećem Svetskom prvenstvu u dvorani, koje će biti održano od 20. do 22. marta u poljskom Torunju.

Topić će na SP u Torunju nastupiti u skoku uvis.

"Treću godinu zaredom ću nastupati na SP u dvorani. Sudeći po sjajnim ovosezonskim rezultatima sa rang-listi ženskog skoka uvis, mogu samo da očekujem jednu veliku borbu za medalje. Ove zime za sada deset devojaka ima rezultat sezone preko 1,95 m, tako da je neminovno da medalja neće biti 'jeftina'", izjavila je Topić, preneo je SAS.

Topić je 24. februara postavila nacionalni rekord Srbije, pošto je preskočila dva metra u skoku uvis na mitingu u Banjskoj Bistrici.

"Nedavno sam konačno dočekala trenutak koji mislim da smo svi zajedno dugo vremena iščekivali - letvica je ostala na 'dvojci'. Mislim da bolji pokazatelj dobre forme ne mogu da tražim. Iza mene je definitivno najbolja sezona do sada, a daću sve od sebe da nastavim ovim tokom", istakla je srpska atletičarka.

Topić je istakla da bolje kontroliše emocije i pritisak koji nose velika takmičenja.

"Kada sve ide po planu i kada se osećam fizički i psihički spremno za dobar nastup, rekla bih da je uzbuđenje mnogo bliža reč. U velikom iščekivanju i želji za dobrim rezultatom neminovan je i osećaj pritiska, ali mislim da već imam dovoljno iskustva da se nosim sa tim i iskoristim ga na najbolji mogući način na takmičenju", izjavila je Topić.

Ona je naglasila da se dobro pripremila za SP.

"Sistem treninga je isti od samog početka, samo što se intenzitet za nijansu povećava iz godine u godinu kako jačam i napredujem. Ovo je prva sezona u kojoj uopšte ne moram da razmišljam o desnoj nozi koja me je prošle godine dosta kočila, pa bih rekla da je prioritet bio da se u potpunosti vratimo na stari ritam treninga", rekla je Topić.

Srpska reprezentativka sa velikim ambicijama odlazi na SP.

"Već sam i više nego zadovoljna i ponosna na sve što sam ostvarila ove sezone - tri pobede na najjačim svetskim mitinzima, uz dvaput oboren lični i nacionalni rekord. Izuzetno sam ambiciozna i uzbuđena da na SP uđem u borbu za medalje i nadam se velikim visinama, za koje sam u prethodna dva meseca više puta potvrdila da sam spremna", zaključila je Topić.