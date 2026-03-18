Tačno mesec dana ostalo je do početka 39. Beogradskog maratona, a organizatori s ponosom najavljuju da 18. i 19. aprila sve učesnike na ulicama našeg glavnog grada očekuje istinski trkački spektakl.

Prvi put, u skoro četiri decenije dugoj istoriji svog postojanja, Beogradski maraton trajaće dva dana, pošto će sve trke biti razdvojene.

Polumaraton je na programu u subotu ujutro, trka na 10 kilometara održaće se istog dana od 18 časova, dok će se u nedelju ujutro trčati maraton.

„To nije jedina novina koju ćemo imati ove godine. Pripremljena je i nova trasa staze sa startom i ciljem na Trgu Republike“, izjavio je direktor Beogradskog maratona Darko Habuš i potom dodao:

„Ruta se na deonicama od 10, 21 i 42 kilometra neće ponavljati. To će u svakom smislu doneti jedan potpuno novi doživljaj svim trkačima, ali i omogućiti znatno bolje i efikasnije funkcionisanje saobraćaja, s obzirom na to da nijedan deo grada neće biti zatvoren duže od pola sata. U organizacionom smislu to je zaista veliki korak napred, koji je delimično omogućen i uvođenjem moderne tehnologije“.

Habuš je istakao da se očekuje preko 15 hiljada trkača, čime bi ponovo bio oboren rekord po broju učesnika, kao i da će maratonska trka ujedno biti šampionat Balkana i Državno prvenstvo na 42 kilometra.

„Ceo ovaj novi koncept usvojen je u saradnji sa Evropskom atletikom i u sklopu je priprema za Evropsko prvenstvo u trčanju na 10, 21 i 42 kilometra kome će Beograd biti domaćin 2027. godine. Time će i na najlepši i najbolji mogući način biti obeležen i veliki jubilej – 40 godina postojanja Beogradskog maratona. Ovogodišnji događaj biće nam test takmičenje za sve tehnološke inovacije koje uvodimo, ali i generalna proba za ceo organizacioni tim pred kojim je zaista veliki izazov. Biće neophodno da se održi fokus tokom dva dana, ali uveren sam da će sve strukture biti spremne. Isto tako siguran sam da ćemo sa Gradom Beogradom, kao glavnim pokroviteljom, i svim gradskim strukturama, policijom, komunalnim preduzećima i volonterima još jednom stvorit pravu sinergiju i celom svetu se predstaviti na najbolji mogući način“.

Treba istaći da 39. Beogradski maraton neće biti samo sportska već i značajna turističko-zabavna manifestacija.

„I ove godine organizovaćemo Sportski forum. Takođe, u Hali 4 Beogradskog sajma održaće se trkački Expo, a u subotu uveče 18. aprila na Trgu Republike planiran je atraktivan zabavno-muzički program. Veliki broj muzeja u Beogradu tog vikenda obezbediće besplatan ulaz za sve učesnike Beogradskog maratona, čime ćemo u znatnoj meri proširiti dostupnost kulturnih sadržaja naše prestonice svim gostima, pogotovo onima iz inostranstva. Posebno želim da naglasim da će ove godine po prvi put Čikaški maraton na samoj stazi imati svoju muzičko-navijačku stanicu i po tome će Beogradski maraton biti jedinstven u svetu, a sa ponosom ističemo da ćemo osim predstavnika Evropske atletike ugostiti i brojne organizatore maratonskih trka širom Evrope“, zaključio je Habuš.