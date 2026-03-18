U procesu kandidature učestvuju i ragbi savezi Brazila, Čilea i Urugvaja.

Argentinski savez najavio je radni sastanak sa izvršnim direktorom Svetskog ragbija Alanom Gilpinom, kako bi se dodatno analizirale mogućnosti Argentine kao domaćina turnira.

Predsednik Argentinskog ragbi saveza Gabrijel Travaljini ocenio je kandidaturu kao "federalni cilj i projekat sa nasleđem koji nadilazi naše granice" i istakao da žele da turnir odražava strast i razvoj ragbija u celoj zemlji.

Svetsko prvenstvo u ragbiju 2035. biće 13. izdanje prvenstva, dok će naredna izdanja biti u Australiji 2027. i Sjedinjenim Američkim Državama 2031. godine.

Argentina je najjača ragbi nacija u Južnoj Americi, sa tri polufinala na prethodnim Svetskim prvenstvima (2007, 2015, 2023).

(Beta)