Od ove sezone uvedena su najobimnija tehnička pravila u Formuli 1, promenjeni su motori, šasije, gume i uvedena su održiva goriva.

To je uticalo i na promenu procedure startovanja, koja je najviše odgovarala vozačima Ferarija, pa je Šarl Lekler na samom startu preuzeo vođstvo u prvoj trci u sezoni za Veliku nagradu Australije u Melburnu 8. marta, a njegov timski kolega Luis Hamilton to je učinio prošle nedelje iz drugog reda na početku trke u Kini.

Nove pogonske jedinice, koje se oslanjaju više na električnu energiju od svojih prethodnika, učinile su upravljanje energijom najvažnijim elementom u postizanju performansi.

Postoji ograničenje koliko bolid sme da prikupi energije tokom kruga za zagrevanje, neke ekipe su pogrešno procenile i zbog toga su na startu trke imale manje energije u bateriji nego što su očekivale.

Zbog toga je uvedena procedura pet sekundi pre starta, a posle različitih učinaka na startu, vozač Mercedesa Džordž Rasel rekao je da bi trebalo ponovo promeniti proceduru starta i nagovestio da je Ferari "sebičan" jer blokira novu promenu.

Vaser je rekao da je njegova ekipa već napravila mnogo kompromisa po tom pitanju.

"Već smo značajno promenili pravilo starta pričom o pet sekundi. Pre godinu dana, otišao sam u FIA. Podigao sam ruku na startnu proceduru i rekao: 'Momci, biće teško'. Odgovor je bio jasan, da moramo da dizajniramo automobil koji odgovara propisima, a ne da menjamo propise koji odgovaraju automobilu", rekao je Vaser, preneo je Skaj.

"Dizajnirali smo automobil koji odgovara propisima, promena pet sekundi, priča o plavom svetlu, nije nam nimalo pomogla, ali mislim da je u jednom trenutku dosta", dodao je on.

Upitan da li je slučaj sada zatvoren, Vaser je odgovorio: "Za mene, da".

Sezona u Formuli 1 nastavlja se trećom trkom u šampionatu za Veliku nagradu Japana 29. marta.

(Beta)